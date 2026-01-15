La compañía Pieles estrena ‘Arahal’ en la programación ‘#EnParalelo’ del 42º Festival de Música de Canarias

Percusión, voz, piedra, semilla… y silencios que se funden en un canto ancestral que conecta Canarias, el norte de África y el legado sefardí. Esto es Arahal. Un lugar donde descansar, el nuevo espectáculo de la compañía Pieles que recorrerá las Islas dentro de la programación #EnParalelo del 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC). Se trata de una propuesta interdisciplinar que habita la tradición, con la que Pieles abre un umbral hacia lo íntimo, lo sagrado y lo colectivo.
EL ITINERARIO
El recorrido organizado por el Gobierno de Canarias dará comienzo el viernes en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna, con las entradas ya agotadas, y continuará el lunes 19 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura; el martes 20, en el Auditorio de Jameos del Agua, en Lanzarote; el jueves 22, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria; el sábado 24, en el Teatro Circo de Marte, en La Palma, y el domingo 25, en el Auditorio de La Gomera.
Las localidades están disponibles en el sitio web www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de venta de estos espacios, así como en sus taquillas, a 15 euros. La gira cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA.
Será la tercera ocasión en la que el FIMC incluye a Pieles en la programación dirigida a nuevos públicos. Primero fue con Piel con piel (2022) y después con Ángaro (2024). Creada por su director, Jonatán Rodríguez, hace 10 años, la compañía cuenta con un equipo en el que figura el director artístico Oswaldo Bordón y un elenco de 12 personas procedentes de distintos ámbitos musicales. Cabe mencionar como solistas a Laura Álvarez, José Félix Álvarez y Fátima Rodríguez.
Pieles se ha destacado por su implicación en el rescate de manifestaciones culturales en desuso y en la investigación en el ámbito etnográfico. Para sus creaciones se inspira en el folclore de Canarias, al tiempo que se nutre de las manifestaciones tradicionales del resto del mundo. El espíritu innovador convive con valores de carácter etnográfico y antropológico, creando con estos ingredientes un espacio plural, canario y universal.
HERENCIAS
Ahora, con Arahal. Un lugar donde descansar, explora las raíces comunes y herencias musicales asumidas por Canarias de las culturas amazigh y sefardí. Con este espectáculo, la compañía pretende dar un giro hacia una propuesta notablemente escénica y, a su vez, arriesgada musicalmente.