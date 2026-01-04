La tinerfeña Gara Acosta expone ‘Objetos de consumo’ en el Cicca

El Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (Cicca), en Las Palmas de Gran Canaria, acoge desde el viernes la muestra Objetos de consumo, de Gara Acosta, una propuesta artística y reflexiva que podrá visitarse hasta el 23 de enero. La artista tinerfeña plantea en este proyecto expositivo una mirada crítica sobre las múltiples violencias que atraviesan la experiencia de ser mujer en una sociedad marcada por la cosificación y los estereotipos de género.
DESIGUALDAD
“A través de su obra, Gara Acosta expone cómo, desde el nacimiento, el cuerpo femenino es intervenido, etiquetado y condicionado. La artista reflexiona sobre prácticas normalizadas que perpetúan la desigualdad, como la imposición temprana de roles de género, los juegos que refuerzan estereotipos sexistas o la exigencia constante de belleza, cuidado y disponibilidad emocional que se inculca desde la infancia”, pone de relieve el director de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández.
La exposición aborda también el tránsito hacia la adolescencia y la edad adulta como un proceso marcado por la pérdida de la inocencia y por la toma de conciencia de un cuerpo que comienza a ser observado, juzgado y, en muchos casos, apropiado por miradas ajenas. La menstruación, los cambios físicos y el paso a la vida adulta se presentan como momentos clave en los que la mujer pasa a ser considerada un objeto susceptible de consumo, en un contexto donde la falta de consentimiento sigue siendo ignorada o banalizada.
Con esta exposición, Gara Acosta (La Laguna, 1990) denuncia cómo los roles exigidos limitan las posibilidades vitales de las mujeres, cuestionan su capacidad para ámbitos alejados de la feminidad normativa y las exponen a violencias múltiples que, en los casos más extremos, pueden desembocar en la muerte. “Es una exposición que nace de la catarsis, el hastío y la violencia que vivimos, una forma de hacer del arte grito y denuncia”, resalta la artista, quien detalla que “la exposición ha tenido una buena acogida, ha itinerado por varios espacios de Tenerife y ahora también lo hace en Gran Canaria”. “Por ello, es muy significativa para mí, ya que es una reformulación de mi primer proyecto expositivo individual, que realicé en 2019”, apostilla.
Gara Acosta es graduada en Creación y Diseño por la Universidad del País Vasco (UPV) y técnica superior en Ilustración por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez.