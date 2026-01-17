Leyendecker inicia su calendario expositivo de 2026 con Aurora Pellizzi

Galería Leyendecker abre la próxima semana su calendario de exposiciones de 2026 con Geometric Daydreaming, una muestra de la artista mexicana Aurora Pellizzi que supone, además, su primera individual en España. Aurora Pellizzi (Ciudad de México, 1983) es una de las voces más singulares del arte contemporáneo actual, con un trabajo que se sitúa en el cruce entre la pintura, la escultura y las prácticas textiles.
La exposición que ahora presenta en el espacio expositivo que se encuentra ubicado en la Rambla de Santa Cruz, 86, en la capital tinerfeña, se inaugura el próximo viernes, 23 de enero, a partir de las 19.00 horas.
EL LENGUAJE VISUAL
La serie Geometric Daydreaming, que centra su exposición, es un cuerpo de obra en el que Aurora Pellizzi explora la abstracción geométrica como un territorio sensorial y corporal. A través de composiciones vibrantes, superficies textiles y estructuras que sugieren volumen y movimiento, la artista construye un lenguaje visual que oscila entre la figuración y la abstracción, entre lo onírico y lo material, lo convencional y lo erótico.
En Geometric Daydreaming, las formas geométricas se convierten en cuerpos en transformación: fragmentados, suspendidos o ensamblados en ritmos cromáticos que evocan tanto paisajes mentales como referencias al cuerpo humano. El color, aplicado con una sensibilidad pictórica muy marcada, dialoga con técnicas artesanales y procesos manuales que remiten a tradiciones textiles ancestrales, recontextualizadas desde una mirada contemporánea.
LAS FRONTERAS
Aurora Pellizzi vive y trabaja en Ciudad de México. Estudió en The Cooper Union School of Art en Nueva York y cursó estudios de Historia del Arte en la New York University. Su práctica artística integra pintura, escultura y textil, incorporando técnicas como el tejido, el teñido natural y el trabajo con fibras para cuestionar las fronteras entre arte, artesanía y diseño. El cuerpo femenino, la materialidad y la memoria cultural son ejes recurrentes en su obra.
LO MANUAL Y LO SENSORIAL
La artista ha expuesto en México, Estados Unidos y Europa, y su trabajo forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Su obra ha sido presentada en museos, instituciones culturales y galerías internacionales, consolidándola como una figura clave dentro de una generación de artistas que revalorizan lo manual y lo sensorial desde una perspectiva contemporánea.
Sus exposiciones recientes incluyen Gorgona, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (2024); Culebras, con Jeff Marfa Gallery en el Salón Acme, en Ciudad de México (2023); Corpi a Galla / Cuerpos Flotantes, en el Instituto Cultural Italiano, en Ciudad de México (2022); El Deseo Aparece de Repente, en la Galería Instituto de Visión, en Bogotá (2022), y Focus: Aurora Pellizzi, en la Galería Lisa Kandlhofer, en Viena (2022).
Con esta exposición, Galería Leyendecker reafirma su interés por prácticas artísticas que dialogan entre tradición y contemporaneidad, y que proponen nuevas formas de entender el lenguaje abstracto desde el cuerpo, el color y la materia.