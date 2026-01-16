Los hospitales canarios realizan 209 trasplantes de órganos en 2025

Los hospitales públicos de Canarias, adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizaron durante el pasado año 2025 un total de 209 trasplantes y se registraron 123 donantes de órganos.
Del total de trasplantes,143 fueron renales, 31 hepáticos, diecinueve de corazón, catorce de pulmón y dos de páncreas.
En cuanto a la actividad registrada por los hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud, el Hospital Universitario de Canarias realizó 85 trasplantes de riñón y dos de páncreas y el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, 58 de riñón.
En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se llevaron a cabo 31 trasplantes de hígado y en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, diecinueve de corazón y catorce de pulmón.
Donaciones de órganos y tejidos
En cuanto al balance de las donaciones de órganos en Canarias, en 2025 se registraron 123 de órganos: 112 donantes fallecidos (53 en muerte encefálica y 59 en asistolia) y once donantes vivos. Un alto porcentaje de ellos fueron también donantes de tejidos.
Con estos datos, el Archipiélago se mantiene en la media nacional con una tasa de 50 donantes por cada millón de personas (p.m.p.), en consonancia con el objetivo planteado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y similar a la media nacional, que se sitúa en 2025 en 51,9.
La detección de cada donante es el primer paso fundamental para salvar vidas, convirtiéndose en el inicio de todo el proceso que permite transformar la generosidad en oportunidades reales de vida para quienes más lo necesitan.
Trasplantes
En 2025, Canarias sumó 209 trasplantes, consolidando su capacidad para realizar este procedimiento en todos los órganos sólidos. Los diferentes programas de trasplantes en el Archipiélago, que se han ido desarrollando de manera progresiva, muestran un avance sólido y generalizado en la comunidad, reflejando la experiencia y profesionalidad de los equipos sanitarios y la calidad de los procesos que garantizan la seguridad y el éxito de cada intervención.
Más de cien profesionales
La Consejería de Sanidad destaca que la realización de un trasplante tiene la particularidad diferenciadora con otros procesos sanitarios de iniciarse después del acto solidario y altruista de la donación, por lo que hay que agradecer a los donantes y familiares esta decisión, tomada normalmente en un momento de extrema dificultad.
El agradecimiento es extensible, además, al trabajo y dedicación de los más de cien profesionales de los hospitales que hacen posible la realización de cada uno de los trasplantes. Liderados por los coordinadores hospitalarios, estos profesionales están en contacto con los familiares del donante y constituyen la pieza clave y diferenciadora del denominado “modelo español” que es referencia internacional.
Para la realización de cada trasplante se requiere de la participación de multitud de colectivos sanitarios y no sanitarios que hacen posible toda la logística y actuaciones imprescindibles para la realización de este proceso, normalmente de carácter urgente. Intervienen entre otros los cuerpos de seguridad, Protección Civil, personal de los servicios de emergencias, compañías aéreas, aeropuertos, juzgados y otras personas que, de manera altruista, hacen posible que se lleve a cabo un trasplante. Mención especial por su implicación y colaboración para transmitir los beneficios y el mensaje de la donación merecen también las asociaciones de pacientes y los medios de comunicación de Canarias.
Cómo hacerse donante
Para hacerse donante es importante que la persona que desee donar sus órganos lo comunique a sus familiares y amigos para que su voluntad sea respetada cuando llegue el momento. Hay que tener en cuenta que la tarjeta de donante expresa la voluntad de donar pero no tiene valor legal. Por eso, es más relevante y sencillo que el donante comunique a la familia ese deseo. De forma habitual, es la familia quien transmite la voluntad de la persona fallecida, actuando siempre en su nombre, ante la solicitud de donación por parte de los equipos médicos. De cualquier modo, la tarjeta se puede conseguir a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y asociaciones de pacientes.
Manifestación Anticipada de Voluntad
Actualmente, para facilitar y asegurar el respeto a la voluntad de donación, la persona que desee ser donante puede realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV). Este es un documento que contiene las instrucciones y opciones que deberá respetar el personal sanitario que atienda al otorgante sobre los cuidados y el tratamiento de su salud que sí tiene validez legal; las disposiciones respecto al destino de su cuerpo y a la donación de órganos y tejidos.
Las MAV pueden realizarse ante los funcionarios de la Consejería de Sanidad o ante cualquier notario perteneciente al Colegio Notarial de Canarias, una vez que se cuente con la autorización pertinente, según recoge el convenio establecido entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Colegio Notarial de Canarias.