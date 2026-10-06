Nuevo mosquito invasor en Canarias: cómo reconocerlo y por qué preocupa a Sanidad

Sanidad ha detectado una segunda especie de mosquito de la categoría ‘Aedes’ en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, tras la que se notificó la semana pasada, por lo que se ha reforzado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, colocando trampas en las inmediaciones y aumentando las tareas de control.
Según ha detallado este martes la Consejería regional de Sanidad en un comunicado, se han detectado ejemplares de ‘Aedes aegypti’ en el casco del municipio de Mogán, sumándose a la localización de individuos de ‘Aedes albopictus’ en Motor Grande, notificada la semana pasada.
Es por ello que se ha reforzado la vigilancia y el control en este municipio del suroeste grancanario, con un protocolo que establece colocar distintas trampas en el entorno de la vivienda en la que se ha localizado esta especie y su entorno, al tiempo que se han intensificado las labores de inspección y de información a la ciudadanía residente.
Las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse de una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos de esta especie de mosquito.
La alerta ciudadana se notificó a través del correo electrónico habilitado, vectores.scs@gobiernodecanarias.org, donde se alertaba de picaduras de mosquitos en la vivienda, situada en el casco urbano de Mogán, detectándose la especie invasora después de los análisis llevados a cabo por los expertos.
El Sistema de Vigilancia determina que por parte de la Dirección General de Salud Pública y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL) se refuercen las labores de inspección en la zona del hallazgo y la colocación de más trampas que ayuden a determinar el grado de dispersión del mosquito en la zona.
Además, se incrementará la frecuencia de muestreo de dichas trampas y se efectuarán labores de limpieza y control en la zona donde se han detectado los ejemplares de mosquitos.
Asimismo, se informará a todas las instituciones y empresas que desarrollen su actividad en esta zona, así como a sus vecinos, de las acciones a tomar y se ofrecerán las recomendaciones para evitar la proliferación de ejemplares y puntos de cría, ya que la colaboración ciudadana resulta imprescindible en estos casos, ha precisado la Consejería.
Desde el departamento regional se ha explicado que esta especie concreta de mosquitos es más pequeña que los comunes, de un color más oscuro y patas con bandas blancas, y que suele picar a primeras horas de la mañana o al atardecer sin emitir el zumbido típico del mosquito común.
Los mosquitos que pican al ser humano necesitan estar criando muy cerca de éste, por lo que la primera medida que recomienda la administración está encaminada a controlar y eliminar cualquier acúmulo de agua, incluso el cultivo de plantas directamente en el líquido vital.
Se insta a limpiar diariamente los exteriores y zonas ajardinadas, evitando el encharcamiento y a tapar correctamente los depósitos de agua, así como clorar de manera adecuada las piscinas, que deberán tener una correcta recirculación diaria.
Sanidad ha apelado, finalmente, a la colaboración ciudadana para poder detectar este tipo de casos y eliminar a las especies invasoras introducidas en el archipiélago, comunicándose con la administración a través del correo electrónico antes citado.