Un hospital de Tenerife crea una IA que reduce hasta un 80% el tiempo para aprobar nuevos medicamentos

Profesionales del servicio de Farmacia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que les permite agilizar la elaboración de informes de evaluación clínica que sirven para incluir nuevos medicamentos en la guía farmacoterapéutica del complejo hospitalario.
Estos documentos sirven para analizar la eficacia, seguridad y utilidad para su indicación terapéutica, así como para justificar el empleo de un fármaco nuevo, y su elaboración tiene una duración de entre dos y cuatro semanas de trabajo.
Esta inteligencia artificial, llamada ‘EvidentIA‘, automatiza de forma segura gran parte de ese flujo de trabajo, manteniendo el rigor metodológico y la supervisión final de los profesionales del servicio, lo que implica que el tiempo se reduce a tan solo unas horas, habiendo alcanzado una disminución de hasta un 80% en las pruebas iniciales.
La herramienta tiene el objetivo de acelerar las gestiones burocráticas de los facultativos, para acortar el tiempo de validación de los medicamentos, lo que posibilita a los pacientes beneficiarse antes de modificaciones en sus tratamientos, recoge una nota de la Consejería.
El prototipo trabaja mediante un formulario web donde el farmacéutico introduce los datos básicos del medicamento, a partir del cual el sistema ejecuta los pasos necesarios para generar un borrador de informe que se vuelca en un documento para la revisión del trabajador responsable.
Los profesionales del servicio priorizan en todo momento la revisión humana del texto, de forma que la validación científica y la decisión final siguen siendo responsabilidad del farmacéutico hospitalario.
La IA de la farmacia del hospital de La Candelaria, premiada
La iniciativa obtuvo el segundo premio en la sexta edición del Foro de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, un encuentro anual donde profesionales del sector intentan resolver, con soluciones reales, los principales retos a los que se enfrentan en su práctica profesional y asistencial.
El servicio de Farmacia Hospitalaria está compuesto por 38 farmacéuticos y ofrece atención a los cinco centros que componen el complejo hospitalario, garantizando una continuidad asistencial y equidad en el acceso al medicamento.
El centro ha impulsado en los últimos años una automatización de procesos logísticos y de dispensación, de forma que se aumente la seguridad del paciente, se optimicen los tiempos y recursos de los trabajadores y se refuerce el control y seguimiento del fármaco.
Asimismo, los profesionales han desarrollado progresivamente una medicina personalizada, adaptando los tratamientos a las características clínicas y necesidades individuales de cada paciente, realizando un seguimiento continuado e informando sobre asociaciones de pacientes o aplicaciones que mejoran su adherencia.