Mesón El Drago, en Tegueste, celebra su 40 aniversario

El Mesón El Drago, ubicado en el municipio de Tegueste, celebra este año su 40 aniversario. Carlos Gamonal Jiménez, padre, abrió este establecimiento en el año 1986 y al poco tiempo su buen hacer en la cocina de este establecimiento le llevó a obtener una estrella Michelin, que le convirtió en el primer canario en lucir esta prestigiosa distinción.
Hoy el mesón está en manos de dos de sus hijos, Carlos y Priscila, quienes han comunicado a través de Facebook este aniversario con un especial reconocimiento a “la sabiduría y el amor por el oficio transmitido por nuestra abuela Asunción Jiménez, que ayudó a nuestro padre Carlos Gamonal Jiménez (1946, Burdeos, Francia) a poner en lo más alto la gastronomía de esta tierra bendita”.
En 1986 Carlos Gamonal Jiménez abrió el Mesón El Drago en Tegueste, y al poco tiempo su buen hacer lo elevó a ser el primer cocinero canario en obtener una estrella Michelin, en un tiempo en que parecía imposible que los inspectores de la guía visitaran las Islas Canarias.
Para Carlos Gamonal, padre, afirman en las redes sociales, la mejor cocina regional es la canaria y “ha trabajado durante toda su vida con el objetivo de cuidarla y promoverla. Su disciplina, esfuerzo e innovadoras recetas lo han hecho merecedor de numerosos premios y reconocido prestigio nacional e internacional”, entre ellos el Premio Taburiente, que le entregó la Fundación DIARIO DE AVISOS en el año 2019.
“Hoy en 2026, sus hijos estamos enamorados de la gastronomía canaria y podemos presumir que nuestra mejor escuela es nuestra familia por trasmitirnos los fundamentos y buen hacer de la comida canaria y la cocina tradicional. Al mismo tiempo, nuestra familia se ocupó de nuestra formación al mandarnos a estudiar y trabajar en las mejores cocinas y con los más destacados cocineros del momento”, afirman en la web de Mesón El Drago.
“El legado de nuestro padre vive en nosotros y en el Mesón El Drago después de 40 años como el primer día” afirman. Y lo cierto es que tanto Carlos como Priscila, acompañados de su equipo de sala, continúan bordando platos de la cocina canaria como pueden ser el potaje de berros, el cabrito embarrado, la cazuela de cherne, el conejo en salmorejo o el excelente tocino de cielo.