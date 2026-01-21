‘Misterio del Cristo de los Gascones’ agota las entradas en La Salita

El Auditorio de Tenerife programa en su espacio dedicado al teatro, La Salita, tres funciones de Misterio del Cristo de los Gascones que ya tienen las entradas agotadas. El espectáculo de la compañía Nao d’amores, Premio Nacional de Teatro en 2023, se escenifica el viernes y el sábado, a partir de las 19.30 horas, y el domingo, desde las 12.00 horas. Habrá un coloquio con el público al finalizar la función del viernes, moderada por alumnado de la Escuela de Actores de Canarias, merced a un convenio de colaboración.
Misterio del Cristo de los Gascones es el espectáculo más emblemático de la extensa y rigurosa trayectoria de la compañía, fundada en 2001 y especializada en teatro medieval y renacentista, que ha transitado con gran éxito el repertorio dramático prebarroco español. Esta propuesta escénica supone una profunda inmersión en el teatro primitivo desde una visión contemporánea.