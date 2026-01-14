Moeve suministra a Condor combustible sostenible de aviación (SAF) para sus vuelos desde Tenerife Sur hacia varias ciudades de Alemania

Moeve ha completado el suministro de SAF a la aerolínea alemana Condor para sus operaciones procedentes desde el Aeropuerto Tenerife Sur, una comunidad que aún no está legalmente sujeta a los requisitos de ReFuelEU Aviation, lo que subraya el firme compromiso de ambas compañías con el avance de la descarbonización del transporte aéreo.
El acuerdo ha supuesto el suministro de más de 515 toneladas de SAF, fabricado a partir de aceites de cocina usados y residuos agrícolas, un suministro que se espera que reduzca 1.700 toneladas de emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida con respecto al queroseno tradicional. Las rutas en las que se ha utilizado este SAF unen la isla de Tenerife con varias de las ciudades más importantes de Alemania, que son Hamburgo, Múnich, Frankfurt y Dusseldorf. En la actualidad, más de 450.000 viajeros al año confían en esta aerolínea para sus conexiones con el Aeropuerto Tenerife Sur, según datos del operador de aeropuertos Aena.
Ángel Martínez Campos, responsable de desarrollo de negocio de Aviación Sostenible de Moeve, ha destacado: “Este acuerdo pone de relieve la apuesta de Moeve por la descarbonización del sector aéreo y de las operaciones de un sector económico tan importante para España y Tenerife como es el turístico.
Aliarnos con Condor para dar este impulso es, sin duda, una muestra del compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad más allá de la regulación”.
“Desde el año pasado, los pasajeros de Condor han tenido la oportunidad de redondear voluntariamente el precio de su reserva de vuelo o realizar contribuciones directas para impulsar el Combustible de Aviación Sostenible (SAF) y proyectos certificados de protección climática. Estos fondos se destinan exclusivamente a la adquisición y uso de SAF adicional más allá de los mandatos regulatorios”, afirmó Sina Rathgeber, Directora de Relaciones con Aeropuertos, Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad en Condor. “El firme compromiso de nuestros pasajeros ha hecho posible este importante avance, incluyendo alianzas como Moeve para la adquisición de SAF adicional.”
Moeve ha fabricado el SAF suministrado a Condor en su Parque Energético de La Rábida, en Huelva. En este mismo emplazamiento, la energética también está construyendo su nueva planta de biocombustibles de segunda generación, con capacidad de producción flexible de 500.000 toneladas de HVO y SAF. La nueva infraestructura, que es uno de los tres mayores proyectos industriales que se están levantando en España, ya ha pasado el ecuador de su construcción y empezará a producir a finales de 2026, convirtiendo el complejo industrial de biocombustibles 2G de Moeve en esta zona en el mayor del sur de Europa. El impulso de producción y suministro de biocombustibles 2G, como el SAF, es una pieza clave en la estrategia Positive Motion de la compañía, con la que aspira a convertirse en un líder europeo de la transición energética en Europa de cara a 2030.
Moeve es una compañía internacional, formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles, cuya ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar su descarbonización y la de sus clientes.
Tras más de 90 años siendo un referente del sector energético como Cepsa, a finales de 2024 lanzó su nueva marca, Moeve, que refleja el avance de su profunda transformación para liderar la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación, y la producción de productos químicos sostenibles, así como la movilidad eléctrica ultrarrápida.
A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo, garantizando el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro.