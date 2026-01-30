Muere la actriz Catherine O’Hara, madre de Kevin en ‘Solo en casa’

La actriz canadiense Catherine O’Hara ha fallecido este viernes a los 71 años. La intérprete, conocida por su participación en películas como Solo en casa y Bitelchús, así como por su trabajo en series como Schitt’s Creek, The Last of Us y The Studio, murió por causas que no han trascendido.
La noticia fue adelantada por el medio TMZ y confirmada posteriormente por la revista People. Su representante ha confirmado el fallecimiento a la revista Variety.
O’Hara había continuado activa profesionalmente hasta fechas recientes y tenía compromisos previstos en los próximos días relacionados con sus proyectos televisivos.
Nacida en Toronto en marzo de 1954, desarrolló una carrera que abarcó cine, televisión y escritura de guiones, consolidándose como una figura reconocida dentro de la comedia norteamericana. Su popularidad internacional creció con su interpretación de Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin en Solo en casa, una de las películas más emitidas del cine familiar de los años noventa.
Otro de sus papeles más recordados fue el de Delia Deetz en Beetlejuice, personaje que retomó décadas después en la secuela del filme. En paralelo, participó en producciones de tono satírico y falsos documentales como Best in Show y A Mighty Wind, que reforzaron su perfil como actriz especializada en comedia coral.
En televisión, uno de los hitos de su trayectoria fue el papel de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, por el que recibió un premio Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021. Más recientemente, había sido nominada nuevamente a un Globo de Oro por su interpretación de una productora en la serie The Studio.
Entre sus trabajos más recientes también figura su participación en The Last of Us, ampliando su presencia en producciones de gran alcance internacional. De hecho, el próximo martes estaba prevista su asistencia a un evento en Los Ángeles vinculado a la segunda temporada de The Studio.