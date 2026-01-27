Muere el actor de doblaje Alexis Ortega, la voz de Spiderman

El mundo del doblaje latinoamericano está de luto por la muerte del actor mexicano Alexis Ortega, fallecido este lunes a los 38 años. La noticia fue confirmada por el portal especializado World Dubbing News, que comunicó el deceso a través de una publicación en Instagram en la que trasladó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.
Ortega, nacido en México el 31 de agosto de 1987, construyó una trayectoria destacada tanto como actor de voz como intérprete en producciones audiovisuales. Su carrera profesional comenzó en 2013 y, desde entonces, su trabajo se volvió habitual en grandes franquicias y series de alcance internacional. Por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento, y su actividad reciente en redes sociales no hacía presagiar problemas de salud.
El reconocimiento masivo le llegó al convertirse en la voz en español latino de Spider-Man, en las primeras películas del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel con Tom Holland como protagonista. Participó en títulos como Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War, trabajos que lo convirtieron en una referencia para toda una generación de espectadores.
Su talento también quedó plasmado en otras producciones de gran éxito, entre ellas Big Hero 6 —donde dio vida a Tadashi Hamada—, Rogue One: A Star Wars Story, Buscando a Dory o Cars 3.
Paralelamente al doblaje, desarrolló una carrera frente a las cámaras. Formó parte de series populares como Luis Miguel: La Serie, interpretando al joven Jorge “El Burro” Van Rankin, y La Casa de las Flores, donde encarnó al personaje de DJ Freddy Limantour.
En sus últimos años, Ortega amplió su presencia al entorno digital, colaborando en proyectos de doblaje para creadores de contenido, entre ellos el canal de MrBeast en español, acercando su voz a nuevas audiencias.