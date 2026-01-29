Salvan la vida a una mujer en una playa del sur de Tenerife

Una mujer de 70 años ha sido rescatada este jueves con síntomas de ahogamiento en la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 14:06 horas, cuando los socorristas del servicio de playas alertaron al 1-1-2 tras sacar del agua a la afectada y solicitar asistencia sanitaria urgente.
El CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además del servicio de socorrismo en playas y la Policía Local.
Los socorristas prestaron la asistencia inicial a la mujer hasta la llegada del personal sanitario del SUC, que continuó con la atención sanitaria en el lugar.
Posteriormente, la afectada fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde quedó ingresada para su valoración.
La Policía Local se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes.