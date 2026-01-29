Amplían la búsqueda de la mujer desaparecida en el mar en Tenerife

El dispositivo de emergencia desplegado en la costa norte de Tenerife para localizar a una mujer caída al mar en Tacoronte ha ampliado su zona de búsqueda hasta El Sauzal, según ha informado Televisión Canaria. El operativo sigue activo desde la noche de este miércoles y continúa sin resultados por el momento.
La alerta fue recibida por el 112 Canarias a las 22.15 horas, lo que activó de inmediato a los recursos de emergencia en Tenerife. Desde entonces, los equipos trabajan de forma coordinada por tierra, mar y aire, aunque las condiciones marítimas están dificultando las labores.
Vista por última vez en Tenerife, concretamente en Mesa del Mar
Según vecinos de Mesa del Mar, la mujer fue vista por última vez paseando a su perro por la zona del muelle, muy próxima a la costa. La información fue trasladada a los servicios de emergencia, que centran el rastreo en ese entorno y en los tramos costeros colindantes.
Ante la posibilidad de que la corriente haya desplazado a la persona, la búsqueda se ha extendido hacia el municipio de El Sauzal, ampliando el radio de rastreo marítimo y terrestre.
Un operativo con múltiples medios
En las tareas de búsqueda participan efectivos de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El dispositivo permanece activo de forma permanente, aunque el barco de Salvamento Marítimo no ha podido salir a primera hora del día debido al fuerte oleaje y al mal estado del mar.
Oleaje de hasta cinco metros
Las condiciones meteorológicas están marcadas por mar gruesa del noroeste, con olas de entre 4 y 5 metros, especialmente en las zonas costeras más expuestas. El fuerte mar de fondo está complicando tanto la navegación como el rastreo desde embarcaciones.
Según las previsiones, los momentos más adversos de este miércoles se concentran entre las 08:55 y las 09:15 horas y entre las 21:40 y las 22:00 horas. Para el jueves, el mayor riesgo se espera entre las 10:20 y las 10:40 horas y entre las 22:45 y las 23:10 horas, coincidiendo con la pleamar.
Tacoronte activa su Plan de Emergencia Municipal
El Ayuntamiento de Tacoronte ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en situación de alerta por fenómenos costeros desde las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero.
Como medida preventiva, se ha prohibido el acceso a playas, piscinas naturales, paseos marítimos y muelles, así como la práctica de actividades acuáticas y recreativas. También se ha restringido el estacionamiento de vehículos en zonas inundables o en primera línea de costa.
Las autoridades insisten en extremar las precauciones mientras continúe el episodio de mala mar y el operativo de búsqueda siga activo.