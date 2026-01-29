Buscan a una mujer que cayó al mar en Tenerife

Un amplio dispositivo de emergencia se mantiene activo desde la noche de este miércoles para localizar a una mujer que cayó al mar en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el 112 Canarias.
La alerta se recibió sobre las 22:15 horas, momento en el que se activaron de inmediato los recursos de emergencia. Desde entonces, los equipos trabajan de forma coordinada en un operativo de búsqueda por tierra, mar y aire.
Según los vecinos de Mesas del Mar, la última vez que fue vista, la mujer se encontraba paseando al perro por la zona del muelle, muy próxima a la costa.
En las labores de rastreo participan efectivos de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los equipos continúan peinando la zona costera y el entorno marítimo, sin que por el momento haya trascendido el resultado de la búsqueda.
El barco de Salvamento Marítimo no puede salir a faenar por las dificultades del mar y el fuete oleaje. El dispositivo permanece activo a la espera de nuevos resultados.
El Ayuntamiento de Tacoronte activa el PEMU
El Ayuntamiento de Tacoronte activó el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil en situación de alerta por fenómenos costeros desde las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero. Como medida preventiva, se ha prohibido el acceso a playas, piscinas naturales, paseos marítimos y muelles del municipio, así como la práctica de actividades deportivas acuáticas y recreativas en el mar. Además, no está permitido el estacionamiento de vehículos en zonas inundables o en primera línea de costa.
Según las previsiones, durante las próximas horas se espera mar gruesa del noroeste, con olas de entre 4 y 5 metros, que afectarán especialmente a las zonas costeras más expuestas, acompañadas de fuerte mar de fondo. Los momentos de pleamar podrían coincidir con los picos de oleaje, incrementando el impacto en el litoral. Este miércoles se prevén los momentos más adversos entre las 08:55 y 09:15 horas y entre las 21:40 y 22:00 horas, mientras que el jueves el mayor riesgo se concentrará entre las 10:20 y 10:40 horas y entre las 22:45 y 23:10 horas.
Alerta por fenómenos costeros
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 00.00 horas del miércoles, 28 de enero de 2026, tras la previsión de la Aemet y otras fuentes meteorológicas disponibles. La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según la información enviada por el CECOES 112 a las 13.35 horas del 27 de enero, la alerta afecta a El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, y a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso toda la zona de Jandía.