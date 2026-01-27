el tiempo

Vicky Palma, meteoróloga, lo confirma: “Las olas podrán ser de 4 metros”

Vicky Palma, meteoróloga, sobre el estado del mar: "Las olas podrán ser de 4 metros"
Vicky Palma, meteoróloga de Televisión Canaria, ha recalcado hoy que las olas, debido a las condiciones del viento, pueden alcanzar los cuatro metros en las Islas a partir de esta noche.

Palma ha reconocido que se “seguirá sintiendo el frío en las Islas” algo “normal” en estas fechas del año pese a que no ha sido así “durante los últimos cuatro o cinco años”, anunciando un pequeño ascenso de las temperaturas mínimas “especialmente en medianías”.

Los intervalos de nubes bajas a primeras horas, las temperaturas sin cambios y el viento flojo predominarán este martes en Canarias, según la Aemet.


En el mar habrá oeste 2 a 4, localmente 4 o 5 al norte y sur, y variable 1 a 3 en costa este. Rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada al norte. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo temporalmente a en torno a 2 metros por la noche.

