Alan Patrick, el estadounidense que ha muerto en el mar en Canarias, iba a cumplir 21 años: “Es una zona muy peligrosa”

Chano Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa, ha confirmado en Televisión Canaria que el cuerpo sin vida encontrado en la costa de Lanzarote pertenece al joven estadounidense que se encontraba desaparecido.
Alan Patrick, que así se llamaba el joven, iba a cumplir muy pronto 21 años, y había llegado a Lanzarote junto a otros tres estadounidenses, todos ellos vivían en Madrid.
El lugar en el que ocurrió todo se trata de una zona, la de Los Charcones, “peligrosa”, según el propio Quintana: “No sabemos si se acercaron a la costa para bañarse o para sacarse una foto. Un golpe de mar, un impacto, los arrastró a los cuatro. Tenía 20 años, cumpliría 21, su cuerpo fue localizado a solo 20 metros de donde había caído”.
El joven estadounidense podría haber quedado en una cavidad
El chico desapareció en la zona de Los Charcones, al suroeste de la isla, en un embate del mar que también sorprendió a otros tres compatriotas, quienes, sin embargo, lograron salvar la vida con ayuda de los servicios de emergencia.
Desde entonces, el desaparecido había sido buscado por un dispositivo de emergencia del que forman parte Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local, según han detallado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Los cuatro chicos sorprendidos por las olas, de entre 19 y 21 años, estudian en Madrid y habían viajado a Lanzarote. Una vez en la isla, accedieron a pie a la zona de Los Charcones, cuya carretera está cortada por una valla.
Fue entonces cuando fueron sorprendidos por un golpe de mar que cogió a dos de ellos en el agua, si bien uno pudo ser rescatado a unos 800 metros por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno canario, han detallado las fuentes.
Los otros dos sufrieron heridas leves y quedaron entre las rocas, y no quisieron recibir asistencia sanitaria.