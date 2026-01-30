Tragedia en la costa de Canarias: fallece una mujer tras caer al mar en plena alerta por oleaje

Una mujer de 44 años ha fallecido este viernes tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa del Valle de Santa Inés, en la zona de Aguas Verdes, en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso ocurrió a las 14.42 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se informaba de que varios bañistas habían sacado del agua a una mujer inconsciente, que presentaba síntomas de ahogamiento y que, al parecer, había caído al mar desde unas rocas.
El centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Mientras se desplazaban los servicios, los usuarios de la playa comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Hasta el lugar se movilizó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que dejó a los rescatadores en la misma playa para continuar con la asistencia, además de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
A su llegada, el personal sanitario comprobó que la mujer continuaba en parada cardiorrespiratoria y, pese a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, no se logró revertir la situación, confirmándose finalmente su fallecimiento.
Canarias, en alerta por fenómenos costeros
En el operativo participaron también efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Cabildo de Fuerteventura, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con el resto de los recursos y realizaron los informes correspondientes.
Cabe recordar que desde el pasado miércoles Canarias permanece en situación de alerta por fenómenos costeros, por lo que se insta a la ciudadanía a extremar las precauciones en las costas de las Islas.