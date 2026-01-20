El Defensor del Paciente recibe 320 denuncias por negligencias sanitarias en Canarias en 2025

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 un total de 320 denuncias por presuntas negligencias médico-sanitarias en Canarias, 13 más que 2024, lo que supone un 4% más, de las cuales 31 fueron con resultado de muerte, 5 más que el año anterior.
Nuevamente el Hospital Universitario de Canarias lidera el número de quejas a nivel regional y nacional.
Del total de 320 denuncias que llegaron a esta asociación, que son la punta del iceberg de un sistema sanitario canario “que se encuentra inmerso en una crisis profunda”, 191 fueron en centros de la provincia tinerfeña. En la última década, la media es de 314 denuncias.
Detrás del HUC, los centros con más denuncias son el Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, el Hospital de La Candelaria, el Insular-Materno Infantil y el Hospital Doctor Molina Orosa.
El principal motivo de quejas entre los pacientes de las Islas fueron las urgencias hospitalarias, seguidas por las listas de espera, la cirugía general, los servicios de traumatología y los de ginecología y obstetricia.
Para la Asociación, otro desafío del Servicio Canario de la Salud es su lista de espera quirúrgica, si bien destaca una tendencia a la baja, “los datos no son halagüeños” con 109 días para pasar por el quirófano, 18 días menos, a esto hay que sumar 31.879 canarios ocupándola, 2.246 pacientes menos, “unos números que son inaceptables”. Los ciudadanos que más tiempo aguardan por una cirugía se encuentran en las especialidades de cirugía plástica, neurocirugía y angiología y cirugía vascular. Otras ramas con mayores demoras son traumatología y cirugía de columna.
Sin embargo, pone en entredicho esa mejora de datos porque “es evidente que se han adoptado medidas cosméticas fruto de una gestión aciaga”. Aunque el Gobierno lo achaque a una mayor actividad quirúrgica, “no se están contabilizando a los pacientes que se trasladan de la lista oficial a la no estructural”. Además, la negativa a publicar las listas de espera de intervenciones cada 6 meses “es un signo de falta de transparencia”.
La organización pone el acento en el déficit de recursos y personal, como resultado de décadas de recortes y abandono de la sanidad pública. La falta de médicos de familia y de pediatras, por la escasez de ofertas de empleo y las malas condiciones laborales, son otra asignatura pendiente. Por último, la Atención Primaria “exige compromiso y medidas inmediatas”.
41 denuncias diarias
El Defensor del Paciente recibió un total de 14.986 casos por presuntas negligencias en 2025 (898 más que en 2024), una media de 41 al día, la cifra más alta de la última década, de los cuales 951 fueron por resultado de muerte (153 más).
Las quejas más habituales se han producido por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. La principal razón de fallecimientos se debió al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica.
Desglosando por especialidad y proceso, se recibieron 380 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética con resultado insatisfactorio. Además, 63 casos fueron por depilación láser.
El documento señala que 115 bebés nacieron con alguna discapacidad en 2025, lo que supone 7 más. Son casos relacionados con hipoxias (no recibe suficiente oxígeno) durante el parto, causando secuelas graves como parálisis cerebral, retrasos en el desarrollo o problemas neurológicos. Insiste en “una falta de control durante el parto, cuando se ignora las alteraciones en el registro o cuando -por una decisión tardía- se practica una cesárea de urgencia”.
Se registraron 155 casos de discapacidad después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia, 21 casos más.
Fallecieron 31 pacientes en los que, tras avisar al 112, no se envió una ambulancia para trasladarlo o la respuesta fue tardía.