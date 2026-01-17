Nuevo proyecto de Jorge Peñate y Luis Martín en el hotel Palacio de Isora

Los chef Jorge Peñate y Luis Martín acudirán a Madrid Fusión Alimentos de España, en el apartado de Experiencie, para presentar su nuevo proyecto Dos Naifes tras el cierre esta misma semana de su restaurante La Terrasse de Jorge Peñate, que contaba con un Sol de la Guía Repsol, en el hotel Meliá Palacio de Isora, con una propuesta de cocina atlántica canaria.
Jorge Peñate recibió en 2019 el premio a Mejor Jefe de Cocina, en los XXXIV Premio de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS por su trabajo en el restaurante La Terrase, en el Palacio de Isora, junto a Luis Martin. Ambos trabajaron antes también en el restaurante Las Aguas, del hotel Bahía del Duque, y en Las Rocas, del Jardín Tropical.
El proyecto Dos Naifes en el Palacio de Isora, que significa cuchillo o navaja, según el Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias, se desvelará en Madrid Fusión en una ponencia que lleva por título Mineralidad Atlántica.
Por otro lado, este lunes 19 de enero, a las 11:15 horas, el Salón Noble del Cabildo de Tenerife acoge la presentación la propuesta gastronómica de Tenerife en Madrid Fusión 2026, con la propuesta gastronómica más grande y diversificada de su historia.
La rueda de prensa contará con la presencia del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; el consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, así como varios chefs.