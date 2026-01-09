El Vaticano desvelará hoy si el papa León XIV visitará Canarias

El Gobierno da por hecho que la Santa Sede anunciará “oficialmente” en las próximas fechas la visita del papa León XIV a España. Así lo ha afirmado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado que existen “conversaciones avanzadas” con el Vaticano para cerrar los detalles del viaje.
El ministro subrayó que será el propio Vaticano quien concrete “en qué términos, a qué ciudades y en qué fechas” se desarrollará la visita, aunque reconoció que el proceso se encuentra ya en una fase muy avanzada.
En este contexto, Bolaños destacó que “precisamente en estos días” se encuentran en Roma el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo y cardenal de Madrid, José Cobo; y el arzobispo y cardenal de Barcelona, Juan José Omella, manteniendo encuentros con responsables de la Santa Sede para perfilar la posible visita papal.
Aunque el viaje aún está en fase de estudio, las fechas que se manejan apuntan al entorno del 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La propuesta impulsada por el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y la Casa Real contempla un recorrido con tres grandes ejes: Barcelona, con un acto vinculado a la Sagrada Familia; Madrid, como sede institucional; y Canarias, donde se pondría el acento en la dimensión social del pontificado.
Pese a que otras ciudades como Santiago de Compostela o Valladolid también han trasladado invitaciones, el Vaticano estaría priorizando por el momento este esquema. La confirmación definitiva dependerá del resultado de las conversaciones que se están desarrollando en Roma entre la delegación española y la Santa Sede.
La inclusión de Canarias en la ruta del Papa León XIV cobra especial relevancia por su simbolismo como frontera sur de Europa y por la presión migratoria que afronta el Archipiélago. La posibilidad de una visita al territorio canario ha vuelto a ganar fuerza en los últimos días y podría materializarse en junio si se mantiene la hoja de ruta actual.
No sería la primera vez que el Vaticano contempla un viaje papal a las Islas. La visita al Archipiélago ya fue una propuesta pendiente durante el pontificado del papa Francisco, quien expresó en varias ocasiones su preocupación por la situación migratoria en Canarias. Aunque aquel desplazamiento no llegó a realizarse, el nuevo Pontífice podría retomar esa idea, siguiendo la línea de los viajes de Francisco a enclaves simbólicos como Lampedusa o Lesbos.
Por ahora, desde el Ejecutivo insisten en que corresponde a la Santa Sede realizar el anuncio oficial. Sin embargo, las palabras de Bolaños y los contactos de alto nivel en el Vaticano refuerzan la expectativa de que España —y, por primera vez, Canarias— formen parte del itinerario del papa León XIV en los próximos meses.