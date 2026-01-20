economía

El precio medio de una habitación en Canarias es un 48 % más caro que hace cinco años

El precio mensual de una habitación en España es el más alto de los últimos 10 años, según Fotocasa
El precio medio de una habitación en Canarias es hoy un 48% más caro que hace cinco años
El precio medio de una habitación en Canarias es un 48 % más caro que hace cinco años. EP
El precio medio de una habitación alcanza los 452 euros al mes en Canarias al cierre de 2025, un 2,9 % más que el año anterior, un 48 % más que hace cinco años y un 63 % más que hace diez años, según el estudio de ‘Viviendas compartidas en España en 2025’ de Fotocasa.

Así, el precio de compartir una vivienda cuesta 504 euros mensuales en Santa Cruz de Tenerife y 437 euros en Las Palmas de Gran Canaria.

El precio de una habitación en España cuesta de media 521 euros al mes, es decir, un 62 % más que hace 5 años (2020) y un 97 % más respecto a hace 10 años (2015).

Respecto a 2024, el precio de la habitación apenas ha subido un 0,1 %. A pesar del ligero incremento interanual de diciembre de 2025, el precio mensual es el más alto detectado en los últimos 10 años de análisis.

“La estabilidad del precio de las habitaciones en 2025 no responde a una relajación del mercado, sino al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores”, ha asegurado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Sin embargo, la experta ha indicado que este estancamiento no debe interpretarse como una mejora de la accesibilidad. Al contrario, los precios se mantienen en máximos históricos, lo que consolida el alquiler de habitaciones como una “solución forzada” ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa.

CASTILLA-LA MANCHA LIDERA LOS INCREMENTOS

Por territorios, las comunidades autónomas que se han visto afectadas por el incremento del alquiler de las habitaciones en 2025 por orden son: Castilla-La Mancha (+12,5%), Cantabria (+8,2%), Extremadura (+8%), Castilla y León (+4,9%) y Galicia (4%).

Le siguen: Madrid (+3,7%), Comunidad Valenciana (+3,1%), Región de Murcia (+3,1%), Canarias (+2,9%), Navarra (+2,5%), Asturias (+2,3%), La Rioja (+2%), Aragón (+1,9%), País Vasco (+1,2%), Baleares (+1%) y Cataluña (+0,4%). En el otro lado, la comunidad en la que el precio anual descendió fue Andalucía (-3%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros al mes: Cataluña con 638 euros mes al mes; Madrid con 608 euros; Baleares con 580 euros y País Vasco con 580 euros al mes.

