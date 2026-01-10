Cuatro años de quimioterapia por un cáncer inexistente: un tribunal condena a un hospital a indemnizar con 470.000 euros

Lo que comenzó como una intervención médica rutinaria terminó convirtiéndose en una experiencia devastadora. Una mujer recibió tratamientos para el cáncer durante casi cuatro años por una enfermedad que nunca padeció.
La justicia ha reconocido ahora el daño: un tribunal ha condenado al hospital responsable a pagar más de 470.000 euros de indemnización, según recuerda este sábado Infobae.
La historia se remonta a 2006, cuando la afectada, entonces de 47 años, acudió a un hospital de Volterra para una operación ortopédica sin complicaciones aparentes.
Durante las pruebas previas a la cirugía, los médicos detectaron una alteración en su recuento de glóbulos blancos. La intervención fue aplazada y los resultados enviados al Hospital Universitario de Pisa.
En ese centro, tras practicarle varias biopsias de médula ósea e intestinales, los especialistas concluyeron que padecía un linfoma no Hodgkin tipo MALT, un tipo de cáncer de crecimiento lento localizado, según el diagnóstico, en el intestino.
Convencida de que se enfrentaba a una enfermedad grave, la mujer inició en 2007 un tratamiento que marcaría su vida: quimioterapia, corticoides y esteroides.
Durante años, la paciente asumió el tratamiento como parte inevitable de su lucha contra el cáncer. El impacto fue progresivo y profundo. La quimioterapia le provocó agotamiento crónico, malestar constante y limitaciones físicas, mientras que la medicación añadía nuevas complicaciones. Su vida cotidiana empezó a deteriorarse.
Consecuencias personales y profesionales
El daño no se limitó al plano médico. La mujer trabajaba como agente de seguros, pero se vio obligada a reducir drásticamente su actividad profesional. Su estado de salud llegó a afectar incluso a su autonomía: perdió temporalmente el carnet de conducir, una circunstancia que condicionó aún más su día a día.
Durante casi un lustro, vivió bajo la convicción de padecer una enfermedad grave, con todo lo que eso implica en términos de miedo, planificación vital y desgaste emocional. Hasta que, en 2011, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia.
La segunda opinión que lo cambió todo
La mujer acudió a un hospital de Génova para solicitar una segunda valoración médica. Tras nuevas pruebas y biopsias, el diagnóstico fue contundente: no tenía cáncer. Aquello significaba que había sido tratada durante años por una patología inexistente.
A partir de ese momento, intentó resolver la situación por la vía extrajudicial con el hospital que la había tratado. Al no obtener una respuesta satisfactoria, optó por llevar el caso ante los tribunales.
El Hospital Universitario de Pisa defendió su actuación, alegando que el cuadro clínico era complejo y que, con la información disponible en aquel momento, los tratamientos aplicados eran adecuados.
El dictamen pericial y la decisión judicial
Sin embargo, un informe pericial previo desmintió esa versión. El dictamen concluyó que no existían pruebas que avalaran el diagnóstico ni que justificaran la administración de terapias agresivas durante cuatro años. Además, señalaba que los síntomas de la paciente no eran compatibles con el linfoma que se le había atribuido y que los tratamientos recibidos habían sido innecesarios y perjudiciales.
El caso llegó a la Corte de Apelación de Florencia, que revisó el procedimiento y dictó un fallo de gran impacto. El tribunal reconoció a la mujer un 60% de invalidez permanente, por encima del 40% fijado en primera instancia, y elevó la indemnización hasta más de 470.000 euros —frente a los 295.000 euros establecidos inicialmente—.
La sentencia subrayó no solo el daño físico y psicológico, sino también el perjuicio laboral y funcional sufrido por la afectada, cuya vida cotidiana y desempeño profesional quedaron seriamente condicionados.
“Cinco años con el temor de morir”
El tribunal hizo especial hincapié en el sufrimiento emocional provocado por un diagnóstico erróneo mantenido durante años. En el fallo se recoge que el incremento de la indemnización está “justificado por la extraordinaria angustia y sufrimiento que el diagnóstico de linfoma, en fase terminal, debió causar a la mujer”, quien pasó “un período significativo de su vida (cinco años) con el temor de morir a causa de una grave enfermedad”.
La resolución también destacó la necesidad de “personalizar el daño”, teniendo en cuenta cómo un error médico prolongado puede alterar por completo la existencia de una persona.
Un caso que pone el foco en el error médico
El caso no solo deja una indemnización millonaria, sino que vuelve a situar en el centro del debate el impacto de los diagnósticos erróneos y de los tratamientos aplicados sin una base clínica sólida. Durante años, la mujer vivió, trabajó y tomó decisiones vitales bajo la sombra de una enfermedad que nunca tuvo.
Ahora, la justicia ha reconocido el alcance de ese daño.