Renacer desde la elegancia: el proyecto de Yaiza Díaz para mujeres que atraviesan un cáncer

En 2024, la periodista tinerfeña Yaiza Díaz recibió un diagnóstico que le cambió la vida: un cáncer de mama especialmente agresivo, con una incidencia de uno entre un millón. Hoy, ya recuperada, se a lanzado con el proyecto ‘Fórmula Triple Rosa’ , con un objetivo claro: acompañar a las mujeres que atraviesan un proceso oncológico desde la dignidad, la información y la belleza.
De ese camino personal surge ‘Renacer’, una colección de turbantes oncológicos creada junto al diseñador Jonathan, de Diazar Atelier, con quien Díaz ha trabajado de forma estrecha para dar forma a una propuesta que une estética, comodidad y cuidado de la piel. “No se trata solo de cubrir la cabeza, sino de sentirse mujer, fuerte y hermosa en un momento en el que todo parece tambalearse”, resume la propia Yaiza al explicar el espíritu del proyecto.
La colección cuenta con cinco diseños en distintos colores, cada uno con un simbolismo propio. Pero, más allá de lo visual, la apuesta está en el material: fibra de bambú, una elección consciente y sostenible. Se trata de una tela transpirable, hipoalergénica y libre de químicos, pensada para proteger un cuero cabelludo especialmente sensible durante la quimioterapia o los tratamientos médicos.
Los turbantes están diseñados para responder a necesidades reales:
- Suavidad extrema, sin picor ni irritaciones.
- Efecto termorregulador, que ayuda a aliviar los sofocos y aporta calor cuando el cuerpo lo necesita.
- Propiedades antibacterianas, favoreciendo la higiene del cuero cabelludo.
- Máxima comodidad, con estructuras sin costuras agresivas y sin presión, aptas para el uso prolongado, incluso durante la noche.
La idea no nació en un despacho, sino desde la experiencia personal. Durante su tratamiento, Yaiza Díaz se dio cuenta de la escasez de opciones que combinaran funcionalidad y elegancia para mujeres que pierden el cabello. “El cuerpo cambia, la imagen también, y eso afecta a la autoestima. Potenciar la energía femenina en este proceso es una forma de sanar”, explica.
‘Fórmula Triple Rosa’ no se limita a una colección de moda. Es también un canal de divulgación y acompañamiento, donde Díaz comparte su proceso, su diagnóstico y pautas para afrontar la enfermedad desde una perspectiva cercana y realista. El proyecto se ha convertido en un espacio de referencia para muchas mujeres que buscan información clara, sin dramatismos, pero con honestidad.
La colección ‘Renacer’ ya está disponible en distintos puntos de Tenerife, entre peluquerías, clínicas estéticas y tiendas especializadas, como Alexis Oval (La Laguna), Mousse (Acorán), Lúa (Candelaria), Allo Studio (Tacoronte y Santa Cruz de La Palma), Lagom (Candelaria), así como en centros de Santa Cruz, clínicas médicas, espacios de bienestar y tiendas como Quimera Tenerife o Sal y Lava.
Más que una marca, el proyecto se ha convertido en una declaración: la enfermedad no tiene por qué borrar la identidad ni la belleza. Para Yaiza Díaz, cada turbante es una forma de decirle a otras mujeres que no están solas, que su cuerpo merece cuidado y que, incluso en los momentos más duros, también es posible renacer.