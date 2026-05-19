¿Ya te has inscrito? La misa masiva del papa León XIV en Canarias desata la locura con 61.000 fieles

Alrededor de 61.000 personas se han inscrito hasta el momento en los actos multitudinarios que se celebrarán durante la visita del papa León XIV a Canarias los días 11 y 12 de junio, según ha informado este martes el coordinador nacional de comunicación, Rafael Rubio.
Para la visita a España, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, se han inscrito alrededor de medio millón de personas.
Un total de 36.000 personas se han inscrito para asistir a la misa masiva que se celebrará en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas el día 11 de junio, mientras que para el día siguiente en la misa en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, que pondrá el cierre al viaje apostólico de León XIV a España, se han inscrito 25.000 personas, ha indicado Rubio en una rueda de prensa celebrada para dar más detalles sobre la visita del papa.
Se han inscrito 260.000 personas para la celebración de la misa que oficiará el pontífice el domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles por la festividad del Corpus Christi, en tanto que para la gran vigilia de oración con jóvenes que tendrá lugar en la Plaza de Lima y en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu se han apuntado 160.000.
Aunque Rubio no ha concretado cifras del primer gran acto público del papa en Barcelona, que tendrá lugar el día 9 de junio en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el Arzobispado de Barcelona ha informado que este congregará a unas 37.000 persona, que podrían llegar a 39.000 si se amplía el aforo.
En la rueda de prensa se ha presentado además la campaña nacional de comunicación con motivo del viaje, que bajo el lema ‘Alzad la mirada’ tendrá difusión nacional y presencia en radio, publicidad exterior, medios digitales y redes sociales, con el objetivo de invitar a la reflexión y acercar el mensaje del pontífice a la sociedad.
Consta de dos spots publicitarios, en los que han colaborado de forma gratuita más de 100 personas: uno llamado ‘Nuevos (viejos) amigos’, que plantea un experimento conversacional que pone “sobre la mesa la actual polarización” y que, según sus creadores, subrya lo que nos une “más que las barreras que nos separan”
El segundo, ‘Metro’, recurre a la cámara oculta para mostrar lo que ocurre cuando, en un lugar poco propicio para hablar con un desconocido, alguien decide hacerlo.
“Son una invitación a salir de la indiferencia, a salir de nosotros mismos y encontrar al otro, una invitación a esperar al papa”, ha señalado Rubio.