Ramón Gener se adentra en la ópera ‘Orfeo ed Euridice’

El Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, recibirá el miércoles, 7 de enero (19.30 horas), a Ramón Gener, que ofrecerá una charla en la Sala de Cámara sobre la ópera barroca Orfeo ed Euridice, de Christoph Willibald Gluck. Este título, que abre la temporada lírica en 2026, se podrá ver en la Sala Sinfónica los días 22 y 23 de enero.
Gener analizará la temática, los personajes y la música que forman parte de Orfeo ed Euridice. El divulgador musical recurrirá a símiles contemporáneos e interpretará algunos fragmentos a piano para reforzar su explicación. Con la organización de estas charlas, el Auditorio de Tenerife quiere brindar una oportunidad a quienes desean conocer más sobre los títulos programados antes de las funciones e incluso a los que nunca han acudido a una ópera y quieren saber los detalles antes de asistir a la representación.
El precio de estas presentaciones a voz y piano es para el público general de ocho euros, de cinco para menores de 30 años. Además, hay un descuento del 50% para los abonados del Club Ópera, que reduce el coste de la entrada a cuatro euros. Las localidades se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, en el horario habitual de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para estudiantes, desempleados y familias numerosas.
EL MONTAJE
Orfeo ed Euridice es una producción propia del Auditorio de Tenerife que cuenta con Jordi Francés en la dirección musical, al frente del ensemble Concerto Munchen. La responsabilidad escénica corre a cargo de la compañía Mal Pelo, que integra el tándem Pep Ramis y María Muñoz. En esta producción, Mal Pelo desarrolla su propio código artístico del mito de Orfeo y Eurídice, del amor y de la pérdida. De ahí que el movimiento sea uno de los elementos narrativos tanto en la dimensión escenográfica como en la corporal.
Esta obra representa un momento decisivo en la evolución del lenguaje operístico: la palabra es exaltada por el canto, y no al revés; se suprimen los ornamentos y virtuosismos vocales tan característicos de la ópera seria del momento, y se dota al coro de una función dramática. El espectáculo se servirá de una orquesta barroca, Concerto Munchen, pero no como un ejercicio historicista, sino performático, con el objetivo de traducir el código del siglo XVIII a los oídos del público de hoy.