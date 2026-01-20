sucesos

Rescatan en helicóptero a un hombre tras sufrir una caída en el Teide

Había sufrido una caída en una zona de difícil acceso
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató a primera hora de la tarde de este martes a un senderista que sufrió una caída mientras se encontraba en Las Cañadas del Teide, en Tenerife.

Según informó 112 Canarias, el afectado fue evacuado por vía aérea hasta la helisuperficie de La Guancha, donde fue atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El senderista presentaba heridas de carácter leve, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

El operativo se activó tras recibirse el aviso de que una persona había sufrido una caída en una zona de difícil acceso, lo que motivó la intervención del helicóptero del GES para realizar el rescate con rapidez y seguridad.

