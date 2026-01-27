Podemos lo confirma: “La regularización de migrantes beneficiará a más de 40.000 personas en Canarias”

Podemos Canarias calcula que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros tras un acuerdo con la formación morada beneficiará directamente a más de 40.000 personas en las islas y permitirá que, a corto plazo, se incorporen al mercado laboral entre 27.000 y 29.000 personas.
En un comunicado, el partido ha señalado que muchas de ellas se sumarán a sectores clave que sufren falta de mano de obra como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción, lo que implicaría un aumento de hasta 200 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social en el archipiélago.
Además, ha indicado que se estima que el 72 % de las personas que serán regularizadas en Canarias tiene entre 20 y 40 años, “lo que se traduce en un auténtico bono demográfico que rejuvenecerá el sistema y reforzará las pensiones futuras”.
El secretario de Migraciones y Antirracismo de Podemos Canarias, Miguel López, ha declarado que “negar la documentación a personas que llevan años conviviendo con nosotras solo provocaba que vivieran abocadas a la marginalidad y a trabajos en negro. Este acuerdo permitirá que nuestros vecinos vivan con dignidad, accedan a derechos y mejoren su situación material”.
López ha asegurado que “los datos desmienten categóricamente los mitos que agita la extrema derecha ya que la criminalidad entre las personas migrantes regularizadas cae hasta un 50 % según estudios comparados, dado que un gran porcentaje de inmigrantes en situación irregular se ven abocados a cometer delitos para subsistir ante la imposibilidad de acceder a un empleo”.
Podemos ha enfatizado en que esta medida no generará un “efecto llamada” porque a la regulación extraordinaria sólo podrán acogerse quienes ya estuvieran en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, con cinco meses de residencia demostrada y sin antecedentes penales.
“No se trata de nuevos flujos, sino de reconocer a quienes ya viven en barrios de toda Canarias, en condiciones precarias e invisibles, bajo una economía sumergida”, ha aclarado el partido.
También han indicado que el 75 % de los inmigrantes en situación irregular en Canarias proceden de Latinoamérica, “al contrario de lo que la derecha ha hecho creer”.
Podemos Canarias ha defendido que esta medida “no es sólo humana, sino sensata” porque “transforma un problema estructural en una oportunidad de futuro para las islas” y que es “un hito de justicia social, alivio económico y mejora de la convivencia”.