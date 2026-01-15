Renata Santos rinde homenaje a Whitney Houston en Tito’s Teatro

Tito’s Teatro (Camino Durazno, 65 del Puerto de la Cruz) acoge este viernes, día 16, a partir de la 20:45 horas, el concierto homenaje a la célebre cantante americana Whitney Houston, a cargo de Renata Santos, cantante brasileña residente en Tenerife. Las entradas se pueden conseguir a través de la web www.titostenerife.com
Renata Santos inició su camino en la música a los 17 años, dando comienzo a una trayectoria artística extensa y sólida. Su desarrollo y experiencia se refleja en una identidad artística madura, auténtica y profundamente conectada con la emoción y la interpretación vocal.
El espectáculo “Tributo a Whitney Houston” surge como una síntesis natural de su historia artística: un homenaje respetuoso y emotivo que celebra la música de una de las voces más icónicas de todos los tiempos. Lejos de la imitación, Renata Santos ofrece una interpretación personal y honesta, logrando una conexión genuina con el público y manteniendo vivo el legado de Whitney en cada presentación
A lo largo de los años, su recorrido por distintos escenarios y proyectos musicales ha forjado un estilo propio, donde la técnica, la sensibilidad y la verdad interpretativa ocupan un lugar central. Dentro de ese camino, la figura y el legado de Whitney Houston han tenido una influencia decisiva, tanto a nivel vocal como expresivo.