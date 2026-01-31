El Cabildo de Tenerife decreta 2 días de luto oficial por el fallecimiento del expresidente insular Ricardo Melchior

El Cabildo de Tenerife ha decretado dos días de luto por el fallecimiento del expresidente de la corporación insular, Ricardo Melchior, por lo que las banderas ondearán a media asta hasta las 24 horas de este domingo, 1 de febrero.
La presidenta, Rosa Dávila, en nombre de la institución, ha expresado su pesar por el fallecimiento de quien presidió el Cabildo entre 1999 y 2013, convirtiéndose en “el presidente insular que más tiempo ha estado al frente de la institución en la etapa democrática “lo que le valió la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife.
Dávila ha destacado la figura de Melchior como “un referente indiscutible” de la política tinerfeña y canaria, no solo por la duración de su mandato, sino por “su manera de entender el servicio público”, desde “la serenidad, rigor y clara visión de futuro”.
Dávila reconoce los “hitos fundamentales” de Ricardo Melchior
La presidenta insular ha reconocido los “hitos fundamentales” de Melchior, que hoy forman parte de la vida cotidiana de la isla, como la puesta en marcha del tranvía. Asimismo, ha destacado “su firme apuesta” por la investigación y la innovación, fortaleciendo el papel del Cabildo como institución clave para el desarrollo de Tenerife.
Ha rememorado, además, que el expresidente fue también un “decidido defensor” de una estrategia de futuro basada en el conocimiento y la sostenibilidad, impulsando proyectos como el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que “situaron a Tenerife en el mapa internacional” de la investigación en energías renovables y del desarrollo tecnológico vinculado a la transición energética, además de su “compromiso” con el sector primario.
La presidenta ha destacado, además, “la dimensión humana” de Melchior a quien define como “persona cercana, entrañable, amante del diálogo y profundamente comprometida” con la isla.
“Alguien que entendía la política como una responsabilidad al servicio de las personas y del interés general. Hoy despedimos a un presidente, a un referente y a una buena persona. Su legado seguirá presente en la isla que amaba y a la que contribuyó decisivamente a construir”, ha añadido Rosa Dávila.