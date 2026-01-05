sucesos

Roban y despiezan una moto en Tenerife: investigan a tres jóvenes, dos de ellos menores

La Guardia Civil tuvo conocimiento del hecho tras recibir una denuncia
Agentes del Puesto de Güímar, en Tenerife, han investigado a tres personas, varones de 14, 17 y 18 años, vecinos del municipio, acusados de un delito de sustracción de una moto en la vía pública.

Según ha detallado este lunes en un comunicado la Guardia Civil, se tuvo conocimiento del hecho tras recibir una denuncia en la que se informaba de la sustracción de una motocicleta tipo scooter.

Durante la investigación, los agentes identificaron a uno de los posibles autores y localizaron la motocicleta, que se encontraba despiezada.

Las gestiones posteriores permitieron relacionar a otras dos personas con la sustracción del vehículo.

El vehículo ha sido entregado a su propietario y las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente y a la Fiscalía de Menores. 

