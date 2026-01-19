El PSOE denuncia el caos en la TF-5 por la prueba de semáforos inteligentes: “Insufrible circular por Tenerife”

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha denunciado el colapso provocado por la prueba de los semáforos inteligentes en la autopista del Norte (TF-5), que generó largas colas, la paralización del tráfico en Guamasa y la ocupación de los arcenes en sentido Puerto de la Cruz.
Según ha señalado, esta situación es una nueva consecuencia de los anuncios improvisados del gobierno insular en materia de movilidad.
Raya ha afirmado que el episodio registrado en los últimos días vuelve a evidenciar una gestión basada en ensayos sin planificación previa, que, a su juicio, está agravando los problemas de circulación en las carreteras haciendo “insufrible circular por Tenerife”.
En este sentido, ha recordado que no se trata de un hecho aislado, sino de la continuación de decisiones anteriores que no han resuelto los problemas estructurales de la TF-5.
La dirigente socialista ha señalado como antecedente el cierre de los accesos desde Guamasa a la TF-5, ejecutado por el Cabildo de Tenerife entre octubre y noviembre de 2023. En aquel momento, la corporación insular justificó la medida como una “experiencia piloto”. Sin embargo, en febrero de 2024, un informe de la Dirección General de Tráfico concluyó que la actuación no solucionó el problema, sino que lo desplazó a otros puntos del entorno.
El mismo informe recomendaba varias actuaciones concretas para mejorar la movilidad en la zona, entre ellas la eliminación de la rotonda de la TF-235, la apertura de un carril paralelo y la modificación del acceso a la TF-5 desde la TF-152.
Según ha recordado Raya, estas medidas fueron anunciadas públicamente por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, con el compromiso de que las obras estarían finalizadas antes de concluir 2024 para proceder al cierre definitivo del acceso de Guamasa.
No obstante, tras una consulta realizada por el Grupo Socialista al Servicio Administrativo de Carreteras el 22 de enero de 2025, la respuesta fue que no se había iniciado ningún expediente de contratación para esas obras ni en 2024 ni en 2025. Raya ha indicado que esta situación se ha mantenido durante todo 2025 y también en el inicio de 2026.
En este contexto, la secretaria general del PSOE de Tenerife ha denunciado que las actuaciones recomendadas por la Dirección General de Tráfico permanecen sin ejecutar, pese a haber sido presentadas en su momento en rueda de prensa. “Cuando el Grupo Socialista preguntó por esas actuaciones, la respuesta fue que no hay ni un solo proyecto en marcha”, ha señalado.
Las pruebas en la TF-5 se hacen en una zona que será modificada
Raya también ha cuestionado que las pruebas de los semáforos inteligentes se hayan realizado en una zona que será modificada en los próximos meses, al coincidir con el entorno donde se ejecutarán los tres kilómetros de ampliación de la TF-5 por parte del Gobierno de Canarias. Ha subrayado que se trata de un tramo que se verá alterado durante varios años por las obras.
Asimismo, el PSOE de Tenerife ha mostrado su desacuerdo con la decisión del Cabildo de aceptar la propuesta del Gobierno de Canarias de limitar la ampliación de la autopista a solo tres kilómetros, en lugar de extenderla a tres carriles como estaba previsto inicialmente, en un ámbito que además se verá afectado por la construcción de la variante de La Laguna.
La dirigente socialista ha recordado que el mandato insular comenzó con el anuncio de resolver las colas en 90 días y que, dos años y medio después, se han sucedido nuevas pruebas y anuncios sin que se haya ejecutado ninguna de las obras comprometidas para mejorar la movilidad en la TF-5.