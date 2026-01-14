La DGT lo confirma: estudia poner semáforos en la TF-5 para acabar con las colas

La Dirección General de Tráfico (DGT) está evaluando desde el pasado lunes en Tenerife la viabilidad de implantar semáforos inteligentes en los accesos a la TF-5, una de las principales arterias viarias de la Isla. La iniciativa parte del Cabildo de Tenerife como respuesta al problema estructural de los atascos en la TF-5, para lo que ya se ha previsto una reserva económica de hasta 4 millones de euros.
Las pruebas técnicas se están desarrollando en dos puntos especialmente conflictivos: los accesos a la rotonda del Padre Anchieta, en La Laguna, y el enlace de Guamasa. Según ha explicado el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, el objetivo es comprobar en qué medida esta semaforización de accesos permite mejorar la dinámica del tráfico en la TF-5 durante las horas punta, cuando la concentración de vehículos supera los 100.000 desplazamientos diarios entre Tacoronte y el área metropolitana.
La institución insular espera contar en breve con un informe técnico de la DGT en Tenerife que determine si la medida es viable y qué impacto real tendría en la congestión de la TF-5. De obtener una valoración favorable, el Cabildo prevé iniciar la instalación, al menos de forma parcial, a lo largo de 2026, tal y como se ha avanzado tras el Consejo de Gobierno insular, en el que también participó el vicepresidente Lope Afonso.
Desde el Cabildo se reconoce que la TF-5 sufre un problema estructural de movilidad en Tenerife, marcado por una elevada densidad de vehículos por habitante y por indicadores de congestión que ya han sido identificados en el marco del Plan Insular de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación. En este contexto, se defiende que cualquier actuación que contribuya a aliviar el tráfico en la TF-5 debe ser considerada, aunque no represente una solución definitiva.
Inversión en la TF-5
Para desarrollar este proyecto de semaforización inteligente en la TF-5, el Cabildo de Tenerife ha previsto una dotación económica que oscila entre 1,8 y 4 millones de euros, en función del tipo de implementación y siempre supeditada a la autorización de la DGT. Según ha señalado Ruano, el objetivo es identificar los puntos de la TF-5 donde la medida pueda aplicarse con mayor eficacia y avanzar en una implantación progresiva durante 2026, si el informe técnico resulta favorable.