El Gobierno expropiará 20 fincas del área metropolitana para cerrar una conexión clave de la TF-5

El Gobierno de Canarias expropiará unas veinte fincas, con una superficie total de 12.200 metros cuadrados, de los que 9.748 corresponden al municipio de La Laguna y 2.451 al de Santa Cruz de Tenerife, para la conclusión de los tramos B y C de la esperada carretera Ofra-El Chorrillo, mediante la que se unirá la TF-5 entre la avenida Tres de Mayo y Guajara.
La mayoría de las expropiaciones forzosas que llevará a cabo la consejería de Obras Públicas, que ahora se someterán a información pública, se sitúan en suelo rústico junto a otras catalogado como urbano sin edificar, del que varias corresponden al Ministerio de Defensa dentro del término municipal capitalino.
Las obras para este proyecto, paralizado durante casi 30 años, han sido adjudicadas a Señalizaciones Villar por 6,5 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.
Los trabajos unirán Ofra con El Draguillo, atravesando la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera de El Rosario.