La nueva tasa de basura no se cobrará todavía en Santa Cruz de Tenerife: a qué mes se traslada el cobro

El cobro de la nueva tasa de residuos urbanos no comenzará a aplicarse a los residentes de la capital en los primeros meses del año, tal y como estaba previsto tras la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la ordenanza fiscal que regula este tributo.
El pago se trasladará al segundo periodo, es decir, a septiembre, según avanzó ayer el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, en el pleno municipal.
El edil justificó este aplazamiento en que “se conseguirá mucho más tiempo para que se pronuncien los tribunales”, en alusión al recurso judicial presentado por el PSOE contra la modificación de la ordenanza fiscal, la cual incrementa un 50% la basura. Los socialistas santacruceros consideran que los cálculos del Consistorio no están bien hechos, gravan a las personas vulnerables, y no fomenta el reciclaje.
Al respecto, Díaz-Estébanez reprochó a la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que “usted no se va a llevar la medallita en Santa Cruz de una medida impuesta por Pedro Sánchez, porque este gobierno municipal ha demostrado, desde 2011, que no ha subido los impuestos a los ciudadanos. Por lo tanto, el cálculo final estará por debajo del coste efectivo y lo pagará el Consistorio, como ha hecho hasta que su gobierno nos ha obligado”.
El debate del basurazo coincidió ayer con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la admisión a trámite por parte de la Justicia del contencioso que el PSOE interpuso a principios de enero contra la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la ahora denominada tasa de gestión de residuos de competencia municipal. Dicho procedimiento ha sido emplazado, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en nueve días.
La judicialización de la basura ha afectado, además, al presupuesto municipal para 2026, que asciende a 381,2 millones, pues aunque el Pleno aprobó ayer las nuevas cuentas. -con el voto en contra de PSOE y Vox- la alegación socialista a la ordenanza fiscal demorará su entrada en vigor hasta el 15 de febrero.
Díaz-Estébanez indicó que “el interventor general y el coordinador general de Hacienda han informado de que no existe ningún precepto legal que obligue a que la tasa de la basura deba ser tratada como una financiación afectada y, por tanto, el Ayuntamiento no ha incumplido ninguno de los motivos en lo que se sustenta esta alegación, ya que el Gobierno central no la ha ajustado como ordena la ley”.
Mientras, Patricia Hernández hizo hincapié en que “está mal calculada y es ilegal, al no vincular ingresos con gastos, como dicta la ley que la ampara. Ustedes soplan y sorben y, además, quieren pagar a costa de los ciudadanos la campaña de la silla de Carlos Tarife, pero por otra a las familias vulnerables les rebajan la bonificación de 100 al 50%”.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, insistió en su rechazo a una tasa estatal que tildó de “dislate”, aunque “tengo que asumirla porque me obliga la ley. Es curioso que el PSOE a nivel estatal la imponga a todos los ayuntamientos, pero los socialistas en Santa Cruz la recurren en los tribunales”.
En otro orden, el Pleno aprobó el nuevo reglamento de Atención Ciudadana, que fija medidas preventivas y reactivas para evitar situaciones de conflicto ciudadano en las sedes municipales.
Asimismo, se dio el visto bueno a la nueva ordenanza de Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), ayudas para personas y familias en situación de vulnerabilidad. Entre las mejoras figura la incorporación de la PEA para Ayuda a Domicilio, dirigida a personas con dificultades para realizar las actividades básicas que necesitan de una tercera persona.
Se ofrecerán hasta 60 horas mensuales de ayuda a domicilio y una cuantía de hasta 15.674 euros por unidad familiar. Otra novedad será la renovación de oficio de las prestaciones para personas jubiladas y con discapacidad cuando se trate de ayudas destinadas a necesidades básicas o ayuda a domicilio, facilitando la continuidad de la atención.
Igualmente se aprobó, de forma definitiva, dedicar una placita frente al Cabildo en memoria de Carmen Eugenia Afonso, Geni, figura reconocida del Carnaval, y acordaron solicitudes de honores y distinciones para el expresidente del Gobierno canario, Jerónimo Saavedra; José Antonio Castro El Mae, por su contribución al ámbito educativo, y la Escuela Montessori.
Locales en viviendas
En otro orden, el PSOE cuestionó al Ayuntamiento respecto al número de solicitudes recibidas para convertir locales comerciales en viviendas. Al respecto, la concejala de Urbanismo cifró la cifra actual en 143, sin aportar datos más específicos ante “la complejidad del sistema informático”.
Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, anunció que se ha dado un plazo de 72 horas al parking de la plaza de España para que acometa las obras de seguridad en una parte del estacionamiento, la cual está apuntalada por riesgo de desplome del techo. El día 30 de junio, dijo, este parking será gestionado por Viviendas municipales.
En cuanto a las mociones, se aprobaron por unanimidad las del PSOE referentes a instar al Cabildo a la mejora del saneamiento y aguas residuales en los caseríos del macizo de Anaga ante la filtración de aguas negras en acuíferos; otra para construir un nuevo centro comarcal de acogida de animales; y una última para realizar un estudio para instalar mobiliario urbano accesible en paradas de guaguas. Igualmente, salió adelante la de CC para que instar al Gobierno central de contemplar medidas compensatorias a las explotaciones agrarias canarias tras el acuerdo comercial UE-Mercosur.
Eduardo Medina toma posesión como concejal del PSOE
Eduardo Medina tomó ayer posesión como concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, asumiendo el acta de Ana Darias, quien el pasado 19 de diciembre renunció por razones de salud. El edil juró el cargo al inicio del pleno, tras lo que el alcalde, José Manuel Bermúdez, le impuso la medalla.