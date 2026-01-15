Tenerife acoge en abril las XVII Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas

El Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles un protocolo general de actuación con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) que permitirá que la Isla albergue las XVII Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas en abril, con el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y municipios del entorno metropolitano como sedes.
Será la primera vez, desde su creación en 2009, que este encuentro de referencia estatal se celebre en un territorio insular, reforzando la proyección de Canarias en el ámbito de las políticas culturales inclusivas. “Con este acuerdo situamos a Tenerife en el centro del mapa cultural de España”, asegura Lope Afonso, vicepresidente insular. “Logramos traer a la Isla un encuentro de referencia estatal, demostrando que Canarias está preparada para liderar grandes proyectos culturales de alcance nacional”.
El protocolo establece que el Inaem asumirá la organización general y la producción del foro, mientras que el Cabildo de Tenerife liderará la implantación local, facilitando espacios, equipamientos y la conexión con el tejido cultural, social y educativo de la Isla.
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, subraya el carácter transformador de las jornadas: “No son solo una programación de espectáculos; son una declaración de principios. Apostamos por visibilizar proyectos inclusivos que demuestran que las artes escénicas son un verdadero motor de integración y que la cultura en Tenerife es, y debe ser, accesible para todas las personas, sin excepciones”.