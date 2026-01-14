Tenerife se prepara para recibir a Alan Parsons en 2026 con su gira del 50 aniversario

Tenerife acogerá en 2026 uno de los conciertos más esperados del calendario musical. El británico Alan Parsons, una de las figuras más influyentes de la historia del rock y de la producción musical, actuará el 23 de mayo de 2026 en el Pabellón Santiago Martín, en San Cristóbal de La Laguna, dentro de su gira internacional “50th Anniversary Tour”.
El recital forma parte de una gira con la que el músico celebra cinco décadas de trayectoria profesional, tanto como artista en directo como en el ámbito de la ingeniería de sonido y la producción discográfica. La actuación en la isla se suma a una serie de conciertos conmemorativos que recorren diferentes países y que repasan los momentos más destacados de su carrera.
El Pabellón Santiago Martín, uno de los principales recintos para grandes eventos musicales en Canarias, será el escenario de una cita que aspira a situarse entre los acontecimientos culturales más relevantes del año en Tenerife. Las entradas ya se encuentran a la venta.
Una figura clave de la historia de la música
Alan Parsons es ampliamente reconocido por su trabajo como ingeniero de sonido y productor en algunos de los discos más influyentes del siglo XX. Participó en la grabación de “Abbey Road” (1969) y “Let It Be” (1970), de The Beatles, y fue ingeniero de sonido en “The Dark Side of the Moon” (1973), de Pink Floyd, uno de los álbumes más vendidos y valorados de todos los tiempos.
En 1975 fundó, junto a Eric Woolfson, The Alan Parsons Project, un proyecto musical caracterizado por su enfoque conceptual, su cuidada producción y una marcada identidad sonora. A lo largo de su trayectoria, el grupo publicó una decena de álbumes de estudio y alcanzó gran éxito internacional con temas como “Eye in the Sky”, “Sirius”, “Don’t Answer Me” o “Games People Play”, que siguen formando parte del repertorio habitual de emisoras y plataformas musicales.
Un repaso a medio siglo de carrera
La gira del 50º aniversario ofrece un recorrido por los principales hitos de su discografía y por las composiciones más reconocibles de The Alan Parsons Project. Parsons se presenta acompañado de una banda estable con la que interpreta en directo piezas que destacan por su complejidad técnica y su fidelidad a los arreglos originales.
El espectáculo combina la interpretación de sus grandes éxitos con una puesta en escena diseñada para resaltar el carácter sonoro y conceptual de su obra. Para el público de Tenerife, el concierto supone la posibilidad de disfrutar en directo de un artista que ha tenido un papel determinante en la evolución del rock progresivo, el pop y la producción musical contemporánea.
Con esta actuación, Canarias vuelve a situarse en el circuito de grandes giras internacionales, acogiendo a una figura clave de la historia de la música moderna en un evento que reunirá a seguidores de varias generaciones.