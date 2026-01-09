Torres sobre la liberación del periodista canario en Venezuela: “Hablé con su madre, está muy feliz”

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que este viernes es “un día muy feliz” tras la liberación del periodista canario Miguel Moreno, que permanecía detenido en Venezuela y que ya vuela rumbo a España.
Torres ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que, según la información disponible, el periodista llegará a Madrid en torno a las 13:00 horas.
“Ayer pude hablar con su madre, que estaba muy feliz”, ha indicado, y ha agradecido el trabajo del Gobierno de España, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de su equipo.
Torres ha subrayado que se trata de “un día muy feliz” porque el periodista, que ha trabajado en Canarias, puede regresar a su tierra y abrazar a su familia.
Asimismo, ha expresado el deseo de que esta situación se repita con el resto de personas que continúan en prisión.
Torres ha señalado que el Gobierno continúa trabajando por la vía diplomática y ha recalcado que “estamos en el momento de la diplomacia”.