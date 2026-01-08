Miguel Moreno, canario de 34 años retenido en Venezuela, ha sido puesto en libertad, según ha adelantado la Cadena Ser.
Miguel Moreno Dapena, que fue detenido el pasado mes de junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento “muy sospechoso” del mismo. El canario fue redactor del diario La Provincia.
Moreno Dapena, de 34 años, llevaba tiempo enrolado en el N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec), que en el momento de su interceptación se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela.
Tras doce días sometido a vigilancia y seguimiento, el N35 fue apresado el 13 de junio por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a 50 millas (92 km) del delta del Orinoco, al considerar que realizaba “investigaciones científicas” con un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país, según informó cinco días después el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Miguel Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia en Gran Canaria, han confirmado a EFE fuentes cercanas al propio periodista.
El 19 de junio, en su última comunicación con sus padres, Miguel Moreno contó que los oficiales de la Armada venezolana habían sido muy amables con ellos.
A partir de ese momento, Moreno Dapena fue recluido en el penal El Rodeo y se perdió la comunicación con él.
También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación: el capitán y su mujer, neerlandeses, tres marineros hondureños, un panameño, un indonesio y una tripulante húngara.
Desde ese momento, la familia de Miguel Moreno Dapena desarrolló una intensa actividad para intentar liberarlo e incluso recurrió a Naciones Unidas
Miguel Moreno y otros presos
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que “está ocurriendo en este mismo momento”.
Rodríguez, que no ha confirmado por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha señalado que se trata de “un gesto unilateral para afianzar” su “decisión inquebrantable de consolidar la paz” en el país y “la connivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión.
“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.
Durante su intervención, ha aprovechado para agradecer “a quienes siempre han estado al lado para defender” el derecho a “la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”. Así, ha dado las gracias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, “quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional”.
Además, ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las autoridades qataríes. A nivel interno, ha apreciado la disposición de “las instituciones del Estado, que de manera presta” han atendido el llamamiento “del Gobierno bolivariano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez”.
