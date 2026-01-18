Túnel del Arte muestra hasta el 15 de marzo la obra de la artista Rosa Hernández

La sala Túnel del Arte, ubicada en el Casino de Santa Cruz, ofrece hasta el 15 de marzo una nueva exposición, en esta caso, protagonizada por Rosa Hernández. El acto inaugural, celebrado este jueves, contó con la participación de la artista tinerfeña; el consejero delegado de Sociedades Públicas, José Marrón Herrera, y el comisario de la muestra, el artista y asesor cultural Alejandro Tosco.
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Durante la inauguración de Meninas en el Túnel del Arte, que es el título que recibe el proyecto expositivo, Marrón Herrera puso de manifiesto el compromiso del Cabildo de Tenerife con la promoción de la cultura y el apoyo a la creación artística, así como la relevancia de esta sala de arte “como espacio para acercar la cultura a toda la ciudadanía. Un espacio que se ha asentado como eje, cultural, artístico y de conferencias, en el centro de Santa Cruz de Tenerife”.
Para ilustrar esta voluntad, desde el Cabildo de Tenerife precisan que “la sala cultural se consolidó en 2025 con cinco exposiciones de pintura, acuarela y fotografía, así como con foros temáticos y un mes integro de actividades culturales dedicadas a un país como Armenia. La afluencia de visitantes rondó el millar de personas”.
El nuevo proyecto expositivo que alberga la sala presenta una selección de obras representativas del trabajo desarrollado por Rosa Hernández a lo largo de su trayectoria. Su producción artística se caracteriza por una investigación continuada de los lenguajes plásticos y una reflexión en torno a la identidad, la memoria y el entorno.
DIVERSIDAD
La creadora tinerfeña forma parte de la generación de artistas canarios de los años 90. Su producción sorprende por la amplitud y diversidad de una obra, producto de un tenaz y original esfuerzo creativo, que la ha convertido en un referente del arte realizado en Canarias durante las últimas décadas.
Sus pinturas y esculturas las realiza mediante una técnica mixta que incluye materiales como telas, yesos, arcillas, metales y una gran cantidad de diferentes objetos cotidianos. En el campo de la escultura contemporánea ha sido una de las pioneras en la aplicación de la resina sintética, que facilita la elaboración de esculturas de gran tamaño.
Meninas en el Túnel del Arte se puede visitar de miércoles a sábado, en horario de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.