Una decena de exposiciones configuran TEA Tenerife Espacio de las Artes en 2026

El Cabildo presentó este viernes la programación de TEA Tenerife Espacio de las Artes para 2026 e hizo balance de lo acontecido en el museo capitalino en 2025. Acompañados del equipo de TEA, el consejero insular de Cultura y Museos, José Carlos Acha, y el director artístico del centro, Sergio Rubira, adelantaron las exposiciones que podrán verse este año, dedicadas a artistas como Cabello/Carceller, Cándido Camacho, Pérez y Requena, Irene Kopelman, Pepa Izquierdo y José Aguiar.
También se celebrará la segunda Bienal Contemporánea TEA, una muestra vinculada a la colección del museo y el fondo de la galería Conca y una exposición colectiva a partir de la lectura de textos del antropólogo Fernando Estévez. La agenda expositiva se completará con muestras del MiniTEA y de Óscar Domínguez, que va a contar con un espacio permanente. A todo ello se unen los programas audiovisuales, educativos y públicos que configuran al museo como un espacio de pensamiento, mediación y creación.
En cuanto al balance del pasado ejercicio, Acha expuso que un total de 140.133 personas visitaron las exposiciones, lo que supuso un incremento de 8.228 visitantes respecto a 2024. En 2025 se celebraron 271 actividades, que reunieron a 15.565 personas, mientras que la programación cinematográfica contó con 18.100 espectadores.
El proyecto expositivo Rebeldía y disciplina. Una posible historia de los grupos de artistas de Canarias a partir de la colección de TEA fue el favorito del público, con 37.979 visitantes. En el apartado educativo, el Espacio MiniTEA registró 29.483 usuarios”.
LABORATORIO SOCIAL
Sergio Rubira señaló que el centro mantendrá su programación estable de cine los fines de semana, así como diversos ciclos temáticos vinculados al programa expositivo y de pensamiento, y continuará con las proyecciones y presentaciones dedicadas al cine canario. La vertiente educativa se plasmará con el Espacio MiniTEA, el recurso online Cajón de Arte, programas de mediación familiar y para colectivos con necesidades especiales, además de un servicio regular de visitas comentadas en español e inglés.
En paralelo, el papel del centro de arte contemporáneo como laboratorio social y espacio de formación se manifiesta a través de sus programas públicos. Entre ellos, el inicio del programa LIC (Laboratorio de Investigación y Curaduría), centrado en la profesionalización y el pensamiento crítico en el ámbito curatorial. A este programa se suman espacios de reflexión colectiva como La Plaza. Taller de prácticas compartidas y el ciclo de pensamiento crítico No-Todo, que contará con invitados que reflexionarán sobre el modo en el que se han utilizado los mitos originarios históricamente y plantearán opciones para un futuro no dominado por algunas de las estructuras actuales.
‘POR ASALTO’
La agenda de 2026 se completa con el ciclo de artes vivas Por asalto, comisariado por Violeta Gil, merced a la colaboración con el Ministerio de Cultura mediante una convocatoria de ayudas para residencias Tabacalera, y Sandra Santana, profesora de la Universidad de La Laguna, y con la plataforma de experimentación radiofónica y editorial Onda Corta, garantizando una actividad transdisciplinar que conecta con la ciudadanía.
Dentro del PIT (Perform Inform Transform: Participatory Performance in Art Museums), TEA coproducirá, junto a distintos socios, los nuevos trabajos de la artista canaria Mónica Valenciano (con Bozar Bruselas), el australiano afincado en Países Bajos Ivan Cheng (con Mudam Luxembourg) y el colectivo puertorriqueño Poncili Creación (con Fundación Serralves).
También se ofertan dos nuevos programas de residencias. El primero consiste en dos residencias en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid, entre el 14 de abril y el 10 de julio. En colaboración con Madrid Destino, están dirigidas a artistas visuales y comisarios de Canarias y contempla dos modalidades de residencia: artística y curatorial. La convocatoria, que estará abierta hasta el 19 de febrero, se realiza para ofrecer un entorno de trabajo profesional, creativo y de acompañamiento que favorezca el desarrollo de proyectos vinculados al arte contemporáneo y contribuya a la profesionalización del sector cultural canario.
El segundo es el Laboratorio de Investigación y Curaduría (LIC), un programa de formación que tiene como objetivo ofrecer una formación crítica en curaduría, permitiendo a los participantes desarrollar sus capacidades para diseñar, investigar y gestionar proyectos curatoriales desde una perspectiva contemporánea, comprometida con los contextos sociales, culturales y territoriales de las Islas. El periodo de inscripción está abierto hasta el 2 de febrero.