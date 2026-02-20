Tragedia en Tenerife: abatido a tiros tras matar con un machete a su hijo de 10 años

Un menor de 10 años ha sido asesinado esta madrugada en Cabo Blanco, Arona, tras presuntamente ser atacado por su padre con un machete en el interior de una vivienda. La madre del niño también resultó herida de gravedad durante el suceso y permanece ingresada en el hospital tras sufrir múltiples lesiones.
El aviso fue recibido por la Guardia Civil en torno a la 01.00 horas, después de que se alertara de la presencia de una persona armada en el interior de un domicilio.
A la llegada de los agentes al lugar, se produjo una intervención que terminó con el presunto agresor de 35 años, atacando a uno de los guardias civiles con el machete. Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de su arma reglamentaria y el hombre fue abatido a tiros, muriendo en el acto.
El agente herido también tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado y pendiente de intervención quirúrgica, aunque su vida no corre peligro, según las primeras informaciones.
La Policía Local de Arona actuó conjuntamente con la Guardia Civil, atendiendo a la mujer aplicándole un torniquete ante la gravedad de las heridas.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, en sus primeras declaraciones a Canarias Radio, ha confirmado el suceso y ha explicado que recibieron varias llamadas alertando de la presencia de una persona armada en la vivienda. Una vez los agentes accedieron al interior del inmueble, localizaron el cuerpo sin vida del menor.
Sin antecedentes ni denuncias
Desde la Guardia Civil, así como desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), se expone que en los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y tampoco tenía antecedentes penales. Asimismo se investiga como un caso de violencia vicaria.