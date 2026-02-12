Un motorista, en estado crítico tras un accidente en La Laguna

Un hombre de 37 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tráfico en la mañana de este jueves, 12 de febrero, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
El siniestro se produjo en la carretera TF-28, a la altura del punto kilométrico 2, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente tuvo lugar a las 10:19 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió una alerta informando de una colisión entre un turismo y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el motorista precisó asistencia sanitaria inmediata.
Rápida intervención de los servicios de emergencia en La Laguna
El 1-1-2 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó a la zona una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Al llegar al lugar, el personal sanitario valoró y asistió al herido, quien presentaba politraumatismos de carácter grave.
Una vez estabilizado e inmovilizado, el afectado fue trasladado de urgencia en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
Efectivos de la Policía Local de La Laguna también se personaron en el lugar del accidente para regular el tráfico en la zona, que se vio afectado durante la intervención, y procedieron a realizar el correspondiente atestado para esclarecer las causas de la colisión.