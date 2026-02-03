Despliegue de emergencia hacia Las Teresitas por un aparatoso accidente

Un ciclista de 69 años ha resultado herido de carácter moderado durante la mañana de este martes, 3 de febrero, tras sufrir una caída mientras circulaba por la TF-11, la conocida autovía de San Andrés, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El incidente, que tuvo lugar en los carriles en sentido hacia la playa de Las Teresitas, obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 08:52 horas en la que se informaba de que un hombre precisaba asistencia sanitaria urgente tras haber caído de su bicicleta por causas que aún se desconocen.
De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos necesarios para atender al afectado en una zona de alta afluencia de deportistas y vehículos.
Así fue el despliegue sanitario hacia Las Teresitas
Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Tras una primera valoración en el asfalto, el personal médico confirmó que el hombre presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores.
Dada la edad del herido y la naturaleza de las lesiones, se procedió a su estabilización y posterior traslado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde permanece bajo observación.
Regulación del tráfico y seguridad vial
Efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también intervinieron en el lugar de los hechos. Los agentes se encargaron de asegurar la zona para facilitar el trabajo de los sanitarios y regular el tráfico en la TF-11, una vía que a esas horas de la mañana registra un tráfico intenso debido a la conexión entre el centro de la ciudad y el núcleo de San Andrés.
Este suceso vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en las vías compartidas por ciclistas y vehículos a motor, especialmente en tramos de autovía donde las velocidades son más elevadas.
La rápida coordinación entre el 1-1-2 y los cuerpos de seguridad fue determinante para que el afectado recibiera atención especializada en menos de una hora desde el incidente.