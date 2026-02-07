Accidente en la TF-5 de madrugada: dos heridos tras el choque entre un coche y una moto

La autopista TF-5, en dirección norte, ha sido el escenario de un accidente de tráfico que se saldó con dos personas heridas tras la colisión entre un turismo y una motocicleta. El suceso tuvo lugar a las 02:03 horas de este sábado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, obligando a un rápido despliegue de los recursos de emergencia.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta informando de que varias personas precisaban asistencia médica urgente en la vía tras el impacto. De inmediato, se activaron los protocolos de auxilio, desplazando al lugar efectivos sanitarios, de seguridad y de mantenimiento de carreteras.
Dos trasladados con pronóstico moderado
Según el informe del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los afectados son dos varones que presentaban diversas lesiones en el momento de la primera asistencia. Uno de ellos, un hombre de 33 años, sufrió varios traumatismos de pronóstico moderado y fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El segundo afectado, un hombre de 38 años, presentaba problemas de salud también de carácter moderado, siendo trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria.
Ante la aparatosidad del choque, fue necesaria la intervención del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes se encargaron de asegurar la zona y los vehículos implicados. Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes y personal de Carreteras despejó los restos del impacto.