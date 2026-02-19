Todo lo que se sabe sobre la búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

La búsqueda de Airam, el joven de 20 años desaparecido desde el pasado lunes 16 de febrero en La Palma, continúa activa con un amplio despliegue de medios por tierra, mar y aire, mientras su familia ha pedido máxima colaboración ciudadana para tratar de localizarlo cuanto antes.
Según han informado la Policía Nacional sitúa la última ubicación conocida del teléfono móvil del joven en la zona de Los Cancajos, donde se ha centrado parte del operativo ante los “indicios” de que podría encontrarse en ese entorno. Desde entonces, no hay rastro de su dispositivo.
Además, las autoridades han confirmado que no existe registro de salida ni por el aeropuerto ni por el puerto, y que el joven tampoco ha utilizado su tarjeta bancaria desde el momento de su desaparición.
Airam fue visto por última vez durante la celebración de Los Indianos, en Santa Cruz de La Palma, cuando intentaba ir a buscar a su madre y se subió a una guagua. Se cree que pudo hacerlo entre las 16:00 y las 17:00 horas con destino a la capital palmera, aunque no se descarta que se bajara en alguna parada anterior con la intención de dirigirse hacia el aeropuerto.
La última comunicación con su familia se produjo sobre las 18:00 horas de ese mismo lunes, cuando el joven manifestó que no sabía dónde se encontraba. Posteriormente, su teléfono móvil se habría apagado.
Airam es una persona con trastorno del espectro autista (TEA) y cuenta con alta capacidad autónoma, aunque su familia ha advertido de que podría estar asustado y desorientado. En este sentido, su madre, Mercedes Afonso, ha señalado que el joven pudo haber sufrido un colapso relacionado con su condición, lo que habría derivado en un estado alterado de conciencia.
Por este motivo, si alguna persona lo localiza, no se recomienda llamarlo por su nombre. Las autoridades aconsejan acercarse lentamente, sin brusquedad ni movimientos repentinos, para evitar que se asuste o reaccione con desconfianza, y contactar de inmediato con el 112 Canarias o el 091.
Durante la mañana del jueves, efectivos de la Guardia Civil han ampliado el dispositivo de búsqueda por mar y aire, que desde este martes se desarrollaba por tierra. En el operativo participan patrullas, voluntarios y equipos de emergencias, así como dos helicópteros —del GES y la Guardia Civil— y una embarcación Salvamar de Salvamento Marítimo.
Airam mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene ojos azules y pelo rubio. Ante cualquier información que pueda ayudar a su localización, las autoridades solicitan a la ciudadanía que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia.