Alexis Alonso y Maureen Choi aterrizan en Madrid con su propuesta ‘Hypenosis’

El pianista y compositor tinerfeño Alexis Alonso y la violinista estadounidense de origen coreano Maureen Choi actúan este domingo en Madrid, en Babylon Jazz Club, presentando su espectáculo Hypenosis, que en su día presentaron en sendos conciertos en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.
Hypenosis, que combina jazz contemporáneo salpicado de toques orientales y flamenco, se publica en abril como álbum. Se trata de un proyecto musical concebido como una exploración, una búsqueda de nuevos sonidos y un cruce de caminos.
AILEEN LÓPEZ Y J. M. CHURCHI
La gira llega a Madrid después de recalar en la sala Jamboree Jazz Club de Barcelona, escenario en el que Alexis Alonso y Maureen Choi actuaron en formato de cuarteto, al igual que lo hacen hoy, acompañados por Aileen López, al bajo, y J. M. Churchi, en la batería. De dicho concierto se extrae el más reciente sencillo publicado como adelanto del disco Hypenosis, una versión en directo de su tema Tales.
El pianista canario y la violinista natural de Michigan también han ofrecido varios conciertos a dúo, destacando su participación en el Festival Altafujazz 2025, en Tarragona, o en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), donde ofrecieron una versión del clásico Alfonsina y el mar, que además fue publicada como single a finales de 2025, siendo el único tema del repertorio del dúo que no está compuesto por Alexis Alonso.
El tinerfeño desarrolla su carrera como pianista y compositor tanto a piano solo como liderando su banda, el Alexis Quartet/Sextet. A estos proyectos ha unido, entre otras colaboraciones, su dúo con Jorge Pardo, el célebre flautista y saxofonista madrileño.