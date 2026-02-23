Atropellan a una mujer de 70 años en Candelaria

Una mujer de 70 años ha resultado herida este lunes con un traumatismo de pronóstico moderado al ser atropellada en Candelaria.
Los hechos han sucedido pasadas las 09.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el atropello de una mujer en la calle Nivaria y que precisaba asistencia sanitaria.
Personal del SUC atendió a la afectada antes de evacuarla al Hospital de La Candelaria y la Policía Local realizó el atestado correspondiente.