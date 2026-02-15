Grave atropello en Santa Cruz: una mujer herida crítica cerca de Ofra

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar a última hora de la tarde de este domingo en una de las vías más transitadas de la capital tinerfeña. Una mujer ha resultado herida de carácter grave tras ser atropellada por un turismo en la Carretera General Santa Cruz – La Laguna, concretamente en las inmediaciones del acceso al barrio de Ofra.
El incidente se registró a las 19:39 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió múltiples llamadas alertando del suceso. Según la valoración inicial proporcionada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la afectada presentaba un traumatismo craneal de carácter grave en el momento de la asistencia.
Tras ser estabilizada en el lugar por el personal sanitario, la mujer fue trasladada de urgencia en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ha quedado ingresada dada la severidad de sus lesiones.
El atropello provocó retenciones puntuales en la zona, una de las principales arterias de conexión del área metropolitana. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quienes se encargaron de regular el tráfico para facilitar las labores de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la vía.
Asimismo, los agentes han procedido a realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas del accidente. Por el momento, no se han aportado más datos sobre las circunstancias del atropello o la identidad de la conductora o conductor del vehículo implicado.