Caos en la TF-1: un coche en llamas a la altura del Aeropuerto del Sur provoca atascos

El 112 Canarias confirma que los servicios de emergencia ya actúan en la zona, cerca de Granadilla. Las colas afectan al sentido sur en plena tarde de domingo
Un incendio declarado en un vehículo en la TF-1, en sentido sur, a la altura del Aeropuerto Tenerife Sur, está provocando retenciones en la vía durante la tarde de este domingo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Recursos de emergencia intervienen en la TF-1

El aviso ha sido difundido a través de los canales oficiales del 112 Canarias, que ha confirmado que recursos de emergencia se encuentran actuando en el lugar del incidente.

Las imágenes captadas por las cámaras de tráfico muestran una importante acumulación de vehículos en este tramo de la autopista, en el municipio de Granadilla de Abona, como consecuencia de este suceso.

Retenciones en sentido sur

El incidente está afectando a la circulación en dirección sur, donde se registran importantes colas, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante si se circula por esta zona de la TF-1.

