La excelencia gastronómica en el Puerto de la Cruz vuelve a ser protagonista internacional. Brunelli’s Steakhouse, el emblemático establecimiento del Grupo Loro Parque, ha logrado lo que muy pocos consiguen: revalidar por quinta vez consecutiva su posición en la Guía Michelin. La prestigiosa placa de “Restaurante Recomendado” ya luce en sus vitrinas, consolidando su reinado como el templo de la carne en Canarias.
La entrega del reconocimiento tuvo lugar en un evento exclusivo en Gran Canaria, donde la entidad financiera CaixaBank, como socio oficial de la Guía Michelin, distinguió a los mejores fogones del Archipiélago. Sin embargo, el caso de Brunelli’s destaca por una regularidad impecable y una apuesta tecnológica que marca la diferencia en cada plato.
La tecnología de los 800 grados: El horno SouthBend
¿Qué hace que una carne sea merecedora de entrar en la élite Michelin año tras año? El secreto reside en su cocina. Brunelli’s cuenta con un horno SouthBend, una pieza única en las Islas capaz de alcanzar la temperatura extrema de 800°C.
Esta técnica permite un sellado instantáneo de la pieza, creando una costra caramelizada perfecta mientras el interior mantiene toda su jugosidad y matices. Es el tratamiento que reciben cortes legendarios como el Porterhouse, el T-bone o el Chateaubriand, elevando la experiencia del comensal a un nivel técnico difícil de replicar.
El aval de Wolfgang Kiessling y el Grupo Loro Parque
El éxito de Brunelli’s no es fruto del azar, sino de una visión empresarial centrada en el producto premium. Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, ha manifestado su satisfacción por esta quinta distinción: “Es una prueba del talento, la dedicación y la pasión de todo el equipo”. Para el directivo, la placa Michelin es un aval de calidad que garantiza que el restaurante sigue innovando sin perder su esencia.
Bajo la dirección de Elena Martínez, el equipo de sala y cocina ha logrado maridar esta potencia técnica con un servicio impecable y una bodega de altura, todo ello con el imponente Océano Atlántico como telón de fondo desde su gran ventanal panorámico.
Un giro radical: Expansión a Santa Cruz de Tenerife
Este hito llega en un momento clave de expansión para la marca. Tras una década de éxito en el norte de la isla, Brunelli’s ha anunciado que llevará su concepto de excelencia a Santa Cruz de Tenerife. Esta nueva apertura promete replicar los estándares que han enamorado a los inspectores de la guía roja, reforzando la posición de Tenerife como capital gastronómica.
La obtención de esta quinta placa Michelin no solo es un triunfo para el Grupo Loro Parque, sino un mensaje de potencia para el sector turístico de las Islas: la gastronomía de alta gama sigue siendo uno de los motores económicos y culturales más vibrantes del Archipiélago.